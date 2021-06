कनाडा के एयर टिकट में छात्रों को मिल सकती है 15% की छूट, जानिए इसके लिए क्या करना होगा

विदेशों में पढ़ाई से जुड़े खर्च में हवाई सफर का भी एक हिस्सा होता है जिसके चलते जेब पर भार पड़ता है. इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विसेज में ग्लोबल लीडर IDP Education ने Air Canada के साथ एक साझेदारी की है. इस साझेदारी के तहत विदेशों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सस्ते में हवाई सफर का फायदा मिलेगा. इस साझेदारी के जरिए जो स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने की इच्छा रखते हैं और उन्होंने आईडीपी के जरिए कनाडा में पढ़ाई के लिए आवेदन किया है, उन्हें एयर कनाडा के फ्लाइट्स के टिकट पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी. इसका फायदा उठाने के लिए स्टूडेंट्स www.aircanada.com पर फ्लाइट्स की टिकट बुक कर सकते हैं.

जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किफायती दरों पर हवाई टिकट का फायदा उठाने के लिए 31 अगस्त 2021 से पहले अपने टिकट बुक करने होंगे. इन टिकट पर 31 दिसंबर या इससे पहले तक कनाडा की यात्रा के लिए ये टिकट बुक होंगे, तभी टिकट की कीमतों में छूट मिलेगी. स्पेशल ऑफर सभी इकोनॉमी क्लास (बेसिक, स्टैंडर्ड, फ्लेक्स, कंफर्ट, लैटीट्यूड), प्रीमियम इकोनॉमी और सिग्नेचर बिजनेस क्लास के टिकट की बुकिंग पर ऑफर उपलब्ध है. इसके अलावा एक पीएनआर पर अधिकतम नौ यात्रियों को सफर की इजाजत मिलेगी.

कम्पनी ने लुफ्थांसा, स्विस एयर, ब्रुसेल्स एयरलाइंस, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, जर्मनविंग्स और यूरोविंग्स (ईडब्ल्यू) के साथ कोडशेयर करने की भी जानकारी दी है.

कोरोना महामारी के बावजूद आईडीपी के अपने वर्चुअल ऑफिसेज के जरिए अपने काम-काज को जारी रखे हुए है. इससे विदेशों में अपनी पढ़ाई की योजना बनाने के लिए स्टूडेंट्स को सभी जरूरी जानकारियां आसानी से प्राप्त होती हैं. कंपनी ने जानकारी दी कि स्टूडेंट्स अपने घर पर सुरक्षित रहकर आईडीपी के इंटरनेशनल एजुकेशन स्पेशलिस्ट्स से सलाह लेने में समर्थ हुए हैं.

