कोरोना काल में नौकरियां, Grofers ने प्रीमियर बिजनेस स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेजों से की भर्ती

ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म ग्रोफर्स (Grofers) ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत के प्रीमियर बिजनेस स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेजों से 60 लोगों के एक समूह को भर्ती किया है. इनमें आईआईटी दिल्ली और आईआईएम बैंगलोर से लोग शामिल हैं. ग्रोफर्स ने सभी ऑफर कैंपस को भेज दिए हैं और नए नियुक्त किए गए लोगों की वर्चुअल ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. बयान में कहा गया है कि कैंपस हायरिंग के जरिए युवा प्रतिभाओं के आने से संगठन के भीतर इनोवेशन और क्रिएटिव सोच को बढ़ावा मिलेगा.

हायरिंग के लिए कंपनी द्वारा चुने गए बिजनेस स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में IIM बैंगलोर, IIM कोलकाता, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT बीएचयू शामिल हैं. बयान में बताया गया कि दूसरे संस्थानों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, IIT इलाहाबाद, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलॉर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद (IRMA) और Symbiosis नासिक आदि शामिल हैं.

Flipkart में इंटर्नशिप का मौका; छात्र सीखेंगे सप्लाई चैन की स्किल, सैलरी भी मिलेगी

Grofers में HR हेड अंकुश अरोड़ा ने कहा कि Grofers में वे लगातार बदलते और चुनौती भरे माहौल में काम करते हैं, जिसके लिए बेहतर वर्कफोर्स की जरूरत होती है जो चुनौतियों के मुताबिक तेजी से काम कर सके और बेहतरीन गुणवत्ता वाले काम को पेश कर सके. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान उनके टीम के सदस्यों ने इस चुनौती भरे समय में बेहद साहस दिखाया है और वे अपने मिशन में नए टीम मेंबर्स के जुड़ने से खुश हैं.

वर्तमान में Grofers के देश भर में 23 हजार से ज्यादा टीम मेंबर्स मौजूद हैं. कंपनी ने कहा कि उसने इंडस्ट्रीज से डिलीवरी और वेयरहाउस स्टाफ की नियुक्ति की है जिस पर पिछले कुछ महीनों के दौरान संकट से गहरा असर हुआ था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.