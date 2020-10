Flipkart Big Billion Days: पैदा होंगी 70000 नई नौकरियां, 16 अक्टूबर से शुरू है सेल

ई-कॉमर्स मार्केटप्‍लेस फ्लिपकार्ट (Flipkart) आगामी त्‍योहारी सीजन के मद्देनजर 16 अक्टूबर से अपनी बिग बिलियन डेज (BBD) सेल लेकर आ रहा है, जो 21 अक्टूबर तक चलेगी. कंपनी का कहना है कि इस सेल के माध्‍यम से इस बार 70,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जबकि इस खास आयोजन के चलते लाखों अन्‍य अस्‍थायी अवसर भी परोक्ष रूप से सामने आएंगे. कंपनी ने बयान में कहा कि फ्लिपकार्ट की सप्‍लाई चेन में डिलीवरी एग्‍जीक्‍यूटिव्‍स, पिकर्स, पैकर्स और सॉर्टर्स जैसे रोजगार के प्रत्‍यक्ष अवसरों के अलावा इसके सेलर पार्टनर लोकेशंस और किराना दुकानों में भी अतिरिक्‍त नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे.

इनके अलावा, अब जबकि पूरा इकोसिस्‍टम त्‍योहारी सीजन की तैयारियों में जुटा है, ऐसे में संबद्ध उद्योग क्षेत्रों जैसे वैंडर लोकेशंस और फ्रेट पार्टनर्स आदि के स्‍तर पर भी नए रोजगार के मौके सामने आएंगे. सप्‍लाई चेन में विस्‍तार और मजबूती से लाखों नए ई-कॉमर्स यूजर्स को ऑनलाइन खरीदारी में आसानी होगी.

फ्लिपकार्ट का कहना है कि बिग बिलियन डेज के जटिल और व्‍यापक स्‍वरूप के चलते, क्षमता, स्‍टोरेज, छंटाई, पैकेजिंग, मानव संसाधन, प्रशिक्षण एवं डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्‍यकता है, जो त्‍योहारी सीजन के दौरान नौकरियों के अतिरिक्‍त अवसरों को बढ़ावा देगा0 इस साल, फ्लिपकार्ट अपनी सप्‍लाई चेन में करीब 70,000 लोगों की तैनाती कर रहा है और साथ ही इसके सेलर एवं अन्‍य इकोसिस्‍टम पार्टनर्स लोकेशंस पर भी परोक्ष रूप से लाखों नई नौकरियों की संभावनाएं तैयार हो रही हैं. फ्लिपकार्ट द्वारा लास्‍ट-माइल डिलीवरी के लिए 50,000 से अधिक किराना दुकानों को अपने प्‍लेटफार्म से जोड़ने के परिणामस्‍वरूप भी हजारों नई नौकरियों के द्वार खुलेंगे और इनके माध्‍यम से आगामी त्‍योहारों के दौरान लाखों पैकेटों की सप्‍लाई मुमकिन होगी.

फ्लिपकार्ट आगामी त्‍योहारी सीजन के दौरान, अपने लाखों सेलर पार्टनर्स, एमएसएमई और कारीगरों आदि को वेयरहाउस मैनेजमेंट, पैकेजिंग आदि के बारे में भी प्रशिक्षित कर रहा है. इस प्रकार नई नौकरियों के लिए भर्तियां व दक्षता प्रदान करने की प्रक्रिया को भारत सरकार के नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत लागू किया गया है, जिससे देश में स्‍थानीय स्‍तर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्‍यवस्‍था में भी तेजी आएगी.

फ्लिपकार्ट अपनी सप्‍लाई चेन के अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जिम्‍मेदारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहा है जो क्‍लासरूम और डिजिटल ट्रेनिंग के रूप में जारी हैं और इससे सप्‍लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में समझ बढ़ायी जा रही है. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्राहक सेवा, डिलीवरी, इंस्‍टॉलेशन एवं सुरक्षा व स्‍वच्‍छता के उपायों को लागू करना और हैंड-हैल्‍ड डिवाइसेज की कार्य-प्रणालियों की समझ, पीओएस मशीनों, स्‍कैनर्स, मोबाइल एप्‍लीकशंस व ईआरपी आदि के बारे में पर्याप्‍त जानकारी प्राप्‍त करना शामिल है. इस दौरान प्रदान की जा रही ट्रेनिंग से प्रतिभागी कार्यबल को भविष्‍य के हिसाब से तैयार करने की योजना है ताकि उन्‍हें देश के तेजी से बढ़ रहे ई-कॉमर्स उद्योग में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.