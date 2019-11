भारत में अब जॉब के लिए रोबोट ले रहा है इंटरव्यू, इस बैंक ने की शुरुआत

भारत में अब नौकरी के लिये इंटरव्यू HR एग्‍जीक्‍यूटिव की जगह ‘रोबोट’ लेगा. प्राइवेट सेक्‍टर के एक बैंक ने यह प्रक्रिया शुरू भी कर दी है. दरअसल, फेडरल बैंक अब नौकरी के लिये नियुक्ति की प्रक्रिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े एक टूल की मदद से पूरी करेगा. इस टूल का नाम FedRecruit है जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नियुक्तियां करेगा. यह घरेलू बैंकिंग सेक्टर का पहला बैंक है जो HR के काम के लिये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा. HR एक्जिक्यूटिव नए नियुक्त लोगों से आखिरी राउंड में मिलेंगे. दूसरे बैंक अपने बैंकिंग के काम के लिये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नियुक्ति में सिर्फ प्राइमेरी लेवल पर ही इसका इस्तेमाल होता है.

FedRecruit कई चीजों के आधार पर व्यक्ति को परखेगा और उसका 360 डिग्री आकलन करेगा. इसमें कई चीजों के आधार पर व्यक्ति को अंक दिए जाएंगे जिसमें रोबोटिक इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक और गेम बेस्ट परीक्षण शामिल है. फेडरल बैंक के HR चीफ अजीत कुमार के मुताबिक, रोबोटिक इंटरव्यू से कैंडिडेट के व्यक्तित्व को जानने में आसानी होगी. वर्चुअल फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए वीडियो का इस्तेमाल होगा. इसके अलावा लाइव वीडियो से रियल टाइम बेसिस पर प्रक्रिया होगी.

सरकारी नौकरी: UPSC ने निकाली 151 पदों पर वैकेंसी, कैसे करें आवेदन

AI से संचालित चैटबॉक्स स्क्रीन रियल टाइम बेसिस पर अपडेट करेगी और व्यक्ति को अलग-अलग कदमों पर जांच करके नियुक्त करेंगी. फेडरल बैंक के HR के वाइस प्रेजिडेंट राज गोपाल के मुताबिक, चैटबॉक्स से चुने गए व्यक्ति के अभिभावक को एसएमएस भेजा जाएगा. ऑफर लेटर भी चैटबॉक्स ही भेजेगा.

बैंक ने अक्टूबर से 350 प्रोबेशनरी अधिकारियों को कैंपस से नियुक्त किया है और दिसंबर तक बाकी बचे 350 व्यक्तियों की नियुक्ति होगी. बैंक का FY20 के लिये टारगेट 700 लोगों को नियुक्त करना है. 350 लोगों में से 150 लोगों को पहले महीने के भीतर ही चुन लिया गया था जब सिस्टम पायलट स्टेज पर था.

कुमार ने बताया कि बैंक नियुक्ति के लिये ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है जिसमें प्रतिभा को तकनीक के माध्यम से ढूंढ़ा जाए. इस सिस्टम की सफलता से खुश कुमार ने कहा कि वह इस सिस्टम को आगे भी इस्तेमाल करेंगे और नॉन कोर स्टाफ की नियुक्ति भी इसी से होगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.