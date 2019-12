DMRC ने 1492 वैकेंसी पर निकाली नौकरी; 13 जनवरी तक करें आवेदन, जानें सैलरी, योग्यता और अन्य डिटेल्स

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने 1492 एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. जो लोग इसमें नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह DMRC की आधिकारिक वेबसाइट www.delhimetrorail.com पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और यह 13 जनवरी तक चलेगा. ऐप्लीकेशन फीस 14 दिसंबर 2019 से लेकर 13 जनवरी 2020 तक भरी जा सकती है.

कुल 1492 वैकेंसी में से 929 पद रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के खाली हैं. 398 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर है, 105 कॉन्ट्रैक्चुअल एग्जीक्यूटिव पदों पर हैं. 60 वैकेंसी रेगुलर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए खाली हैं.

रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव- 929 पद

कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट– 386 पद

स्टेनो- 9 पद

JE इलेक्ट्रिकल- 26 पद

JE इलेक्ट्रॉनिक्स – 66 पद

JE सिविल – 59 पद

JE Environment – 8 पद

JE स्टोर्स – 5 पद

ऑफिस असिस्टेंट- 8 पद

मैनटेनर / इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक – 144 पद

मैनटेनर / इलेक्ट्रिशियन- 101 पद

अकाउंट असिस्टेंट – 48 पद

असिस्टेंट प्रोग्रामर- 23 पद

स्टोर्स असिस्टेंट- 8 पद

फायर इंसपेक्टर – 7 पद

लीगल असिस्टेंट- 5 पद

असिस्टेंट/ CC – 4 पद

आर्किटेक्ट असिस्टेंट- 4 पद

रेगुलर एग्जीक्यूटिव- 60 पद

कॉन्ट्रैक्चुअल नॉन-एग्जीक्यूटिव – 398 पद

कॉन्ट्रैक्चुअल एग्जीक्यूटिव – 105 पद

जो लोग नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन के लिए अलग से फीस देनी होगी. जो लोग अनारक्षित, EWS, OBC के हैं, उन्हें 500 रुपये का भुगतान होगा. अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, PWBD आवेदकों के लिए 250 रुपये की फीस होगी.

आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, एग्जीक्यूटिव पदों के लिये आवेदन करने वाले लोगों की उम्र 1 दिसंबर 2019 को 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिये. दूसरे पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा 28-30 साल है. आरक्षित कैटेगरी के आवेदकों के लिये उम्र सीमा में छूट दी गई है.

एग्जीक्यूटिव पदों के लिये पे-स्केल (IDA) 50,000-1,60,000 रुपये है. नॉन-एग्जीक्यूटिव के पदों पर 35000-110000 रुपये का पे- स्केल मिलेगा.

सभी पदों के लिये शैक्षणिक योग्यता उनके मुताबिक अलग-अलग हैं. आप इसके लिये और अधिक जानकारी के लिये नीचे दिये लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं:

https://www.delhimetrorail.com/CareerDocuments/I-2019-DMRC-AD-OPEN-MARKET-DT.14122019.pdf

