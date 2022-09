CUET UG 2022 Results: किसी भी वक्त जारी हो सकते हैं नतीजे, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

CUET 2022 Results: CUET UG Result Date, Time Direct Link and Official Websites एनटीए ने 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच करीब 6 फेज़ में 259 शहरों के 489 सेंटरों और देश के बाहर 9 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया था.

CUET UG 2022 Result expected to be released by September 15. रिजल्ट के लिए उम्‍मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइड cuet.samarth.ac.in. पर लॉगिन करना होगा.

