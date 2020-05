अब नहीं होगी 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा, सिर्फ उत्तर-पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए होगी आयोजित

10th Class Exams: कोरोना की वजह से 10वीं की परीक्षाएं रूक गई थीं. ऐसे में छात्रों और माता-पिता के मन में दुविधा थी कि बाकी बचे हुई परीक्षाएं कब होंगी. अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बताया है कि अब देश में 10वीं कक्षा के लिए कोई परीक्षाएं नहीं होंगी और ये अब खत्म हो चुकी हैं. हालांकि, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए अभी भी परीक्षाएं होंगी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने मंगलवार को ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है.

????Attention class X students!

No examination to be held for class X students nationwide, except for students from North-East Delhi.

An adequate time of 10 days will be given to all students for the preparation of exams.#EducationMinisterGoesLive pic.twitter.com/x4QJAInvtT

