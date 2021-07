CISCE ICSE, ISC Result 2021 : 10वीं और 12 वीं के रिजल्ट का ऐलान, इन लिंक पर चेक करें अपना नंबर

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE ) ने शनिवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर ICSE (क्लास 10) और ISC (क्लास 12 ) के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट official website – cisce.org, results.cisce.org पर देख सकते हैं. अपने मोबाइल पर आईसीएसई रिजल्ट 2021 प्राप्त करने के लिए ICSE पर 09248082883 पर SMS कर सकते आईएससी बोर्ड 2021 हासिल करने प्राप्त करने के लिए ISC पर 09248082883 पर SMS कर सकते हैं.

काउंसिल ने इस साल कोरोना के चलते 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित नहीं की थी. पहले आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई को शुरू होकर 7 जून तक खत्म होनी थी लेकिन. वहीं आईएससी बोर्ड की परीक्षाएं 8 अप्रैल से 18 जून तक होनी थी. इस साल सीबीएसई बोर्ड ने जून में 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया था. इसके बाद ICSE ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया था.

यह लगातार दूसरा साल है, जब बोर्ड ने आईसीएसई और आईएससी के स्टूडेंट्स का रिजल्ट इंटरनल मार्किंग के आधार पर जारी किया है. 2020 में, जब देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया था तो उस समय चल रही बोर्ड परीक्षाओं के कई प्रश्नपत्रों को रोकना पड़ा था. वहीं इस वर्ष भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से आईएससीई और आईएससी के परीक्षाओं को रद्द करने और मूल्यांकन नीति के हिसाब से परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया.

