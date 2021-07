CBSE Class 12th Result 2021 LIVE: 12वीं कक्षा के रिजल्ट का आज होगा ऐलान, सीबीएसई ने मजेदार तरीके से दी जानकारी

CBSE Class 12th Result 2021 LIVE: सीबीएसई की 12वीं कक्षा के नतीजों का आज ऐलान होगा. बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक 12वीं कक्षा के रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे तक आ जाएंगे. रिजल्ट्स को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा इस साल CBSE के नतीजों को सरकारी ऐप digilocker.gov.in पर भी डाला जाएगा. सीबीएसई ने रिजल्ट्स घोषित होने से संबंधित जानकारी एक मीम के जरिए दी है.

CBSE Class XII Result to be announced today at 2 P.M.#ExcitementLevel????%#CBSEResults #CBSE pic.twitter.com/eWf3TUGoMH

— CBSE HQ (@cbseindia29) July 30, 2021