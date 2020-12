Board Exams 2021: बोर्ड परीक्षाओं पर सरकार का बड़ा एलान, क्या जनवरी या फरवरी में होंगे एग्जाम? शिक्षा मंत्री का जवाब

Board Exam Dates 2021: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को एलान किया कि जनवरी या फरवरी में बोर्ड की कोई परीक्षाएं नहीं होंगी. परीक्षा के संचालन पर फैसला बाद में लिया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने यह बात शिक्षकों के साथ अपनी लाइव बातचीत के दौरान बताई.

No Board examinations will be conducted in January or February. A decision on the conduct of examinations will be taken later: Union Education Minister Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank pic.twitter.com/83dappAdOZ

एक व्यक्ति ने सवाल किया कि जब कक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं, तो परीक्षाएं ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती हैं. सवाल का जवाब देते हुए, मंत्री ने कहा कि अभी भी ऐसे बहुत कम फीसदी बच्चे हैं, जिनके पास शिक्षा की समान पहुंच नहीं है. उन्होंने कहा कि जहां हमने छात्रों को पढ़ाने के लिए खास तरीकों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसे तरीकों का परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं हो सकता है. हमें हर बच्चे के लिए एक लैपटॉप और स्टेबल इंटरनेट और बिजली की जरूरत होगी, जो एक चुनौती है.

JEE (Mains) 2021 Exam Dates: इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए परीक्षा की तारीखों का एलान, साल में चार बार होगी

पोखरियाल ने यह भी कहा कि CBSE बोर्ड की परीक्षाएं घटे हुए पाठ्यक्रम पर होंगी. कुल पाठ्यक्रम का 30 फीसदी घटा दिया गया है और कुछ राज्यों ने भी समान एलान किया है, जबकि दूसरों के करने की भी उम्मीद है. उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा में 33 फीसदी आंतरिक विकल्प भी होंगे.

पोखरियाल ने यह भी कहा कि उन्होंने जेईई मेन में और अधिक आंतरिक विकल्प पेश किए हैं. हर सेक्शन के 90 सवालों में, छात्रों को केवल 75 सवालों का जवाब देना होगा. जिन छात्रों के बोर्ड ने पाठ्यक्रम को 30 फीसदी तक घटाया है, उनके पास कम विकल्प होंगे, लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं होगा. वे अपने बोर्ड के मुताबिक, तैयारी कर सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.