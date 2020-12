CBSE Board Exam 2021: 4 मई से 10 जून तक होगी परीक्षा, शिक्षा मंत्री निशंक ने किया एलान

CBSE Board Exam 2021 Dates: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का एलान किया है. ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 14 जून तक चलेंगी. नतीजों का एलान 15 जुलाई तक किया जाएगा.

We have decided to conduct Class 10th & Class 12th CBSE board exams from May 4. The exams will conclude by June 10, 2021. Results will be out by July 15: Union Education Minister Ramesh Pokhariyal pic.twitter.com/UcRMBhqgRj

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कहा कि स्कूलों को कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल/ प्रोजेक्ट/ इंंटरनल असेसमेंट को 1 मार्च 2021 से इन कक्षाओं की थ्योरी परीक्षा की आखिरी तारीख तक करने की इजाजत होगी. बोर्ड ने बताया कि दोनों कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट का जल्द एलान किया जाएगा.

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में एलान किया था कि जनवरी या फरवरी में बोर्ड की कोई परीक्षाएं नहीं होंगी. शिक्षा मंत्री ने यह बात शिक्षकों के साथ अपनी लाइव बातचीत के दौरान बताई थी. एक व्यक्ति ने सवाल किया था कि जब कक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं, तो परीक्षाएं ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती हैं.

सवाल का जवाब देते हुए, मंत्री ने कहा कि अभी भी ऐसे बहुत कम फीसदी बच्चे हैं, जिनके पास शिक्षा की समान पहुंच नहीं है. उन्होंने कहा कि जहां हमने छात्रों को पढ़ाने के लिए खास तरीकों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसे तरीकों का परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं हो सकता है. हमें हर बच्चे के लिए एक लैपटॉप और स्टेबल इंटरनेट और बिजली की जरूरत होगी, जो एक चुनौती है.

पोखरियाल ने यह भी कहा था कि CBSE बोर्ड की परीक्षाएं घटे हुए पाठ्यक्रम पर होंगी. कुल पाठ्यक्रम का 30 फीसदी घटा दिया गया है और कुछ राज्यों ने भी समान एलान किया है, जबकि दूसरों के करने की भी उम्मीद है. उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा में 33 फीसदी आंतरिक विकल्प भी होंगे.

