CBSE 10th Result 2021 Live Updates: सीबीएसई की 10वीं कक्षा में 99.04% रहा रिजल्ट, लड़कियों ने फिर मारी बाजी

How to Check CBSE Class 10th Result 2021 Live on Official Website, Umang App and digilocker.gov.in: सीबीएसई 10वीं कक्षा के रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं और बोर्ड ने रिजल्ट देखने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया है. 10वीं कक्षा में 99.04 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं. लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को 0.35 फीसदी से पछाड़ दिया. बोर्ड ने 12वीं कक्षा के रिजल्ट्स का ऐलान कुछ दिनों पहले 30 जुलाई को किया था. इसके बाद से 10वीं कक्षा के रिजल्ट्स का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. इसके रिजल्ट्स का ऐलान होने के बाद अब इसे बोर्ड की ऑफिशियल साइट, उमंग ऐप और डिजीलॉकर में देखा जा सकेगा.

Read More