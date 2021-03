BPSC 66th Mains: बीपीएससी मेन्स के एग्जाम डेट का हुआ एलान, डेट्स से लेकर डॉक्युमेंट्स वेरिफिकेशन की सभी डिटेल्स देखें यहां

BPSC 66th Mains: बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वें संयुक्त मेन एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स का एलान कर दिया है. मेन्स एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस 6 अप्रैल से शुरू होगा और अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी bpsc.bih.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं. इसकी परीक्षाएं 5 जून को आयोजित की जाएंगी.

डॉक्युमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 7 मई शाम 5 बजे तक की डेडलाइन है. अभ्यर्थियों को इसे BPSC, 15, Nehru Paath (Beli Road), Patna-800001 पर भेजना है. वेरिफिकेशन के लिए बीपीएससी ऑफिस जो डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, उसके कवर पर रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और बार कोड मेंशन करना होगा.

बीपीएससी मेन्स एग्जाम दो शिफ्ट में होगा, 10 बजे सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे और दूसरा शिफ्ट एग्जाम दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक. एग्जाम तीन घंटे का होगा और न्यूनतम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 40 फीसदी मार्क्स हैं. आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स को कट ऑफ में थोड़ी राहत दी जाएगी. मेन्स एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो 120 अंकों का होगा. फाइनल मेरिट लिस्ट मेन्स और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.

बीपीएससी कंबाइंड एग्जामिनेशन के जरिए ब्लॉक पंचायत राज ऑफिशियल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अपर इलेक्शन ऑफिसर्स, बिहार प्रॉबेशन ऑफिसर्स, प्लानिंग कमिश्नर्स, जेल सुपरिटेंडेंट इत्यादि पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके तहत 462 पदों पर भर्ती की जाएगी जिसमें 169 पोस्ट्स महिलाओं के लिए आरक्षित हैं यानी कि करीब 30 फीसदी. प्री एग्जाम पिछले साल 27 दिसंबर को हुए थे जिसमें करीब 2.8 लाख कैंडिडेट्स शामिल हुए थे. प्री एग्जाम के परिणाम इस साल 24 मार्च को घोषित हुए और इसमें करीब 9 हजार कैंडिडेट्स ने मेन्स के लिए क्वालिफाई किया.

