UPSC Civil Services Exam 2020 Result : बिहार के शुभम कुमार बने यूपीएससी टॉपर, दूसरे और तीसरे स्थान पर महिला कैंडिडेट्स

बिहार के शुभम कुमार ने यूपीएससी ( UPSC) की 2020 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में टॉप किया है. इस परीक्षा में जागृति अवस्थी और अंकिता जैन ने क्रमश: दूसरी और तीसरी रैंक हासिल की है. सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में 761 कैंडिडेट को सफलता मिली है. इनमें से 545 पुरुष और 216 महिला कैंडिडेंट हैं. यूपीएससी ने आज ( 24 September 2021) 2020 की सिविल सर्विसेज परीक्षा के फाइनल रिजल्ट का ऐलान किया. बिहार के कटिहार जिले के शुभम कुमार ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है. शुभम को 2019 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में 290वीं रैंक हासिल हुई थी.

नीतीश कुमार ने शुभम कुमार को बधाई दी

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुभम कुमार को बधाई दी है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, ” UPSC सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने पर बिहार के श्री शुभम कुमार को बधाई एवं शुभकामनाएं. उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना है. बिहार के विकास आयुक्त, श्री आमिर सुबहानी जी ने भी पूर्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया था.

2020 की परीक्षा में 761 कैंडिडेट्स को मिली कामयाबी

इस परीक्षा के लिए 10,40,060 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था . लेकिन सिर्फ 4,82,770 कैंडिडेट्स ही ने ही परीक्षा में भाग लिया था. सिविल सेवा परीक्षा(मुख्य) का आयोजन जनवरी 2021 में किया गया था. मुख्य परीक्षा में कुल 2053 कैंडिडेट्स ने ही इंटरव्यू क्वालीफाई किया था. इनमें से 761 कैंडिडेट्स अंतिम रूप से चुने गए.

सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता

शुभम कुमार के टॉप करने की खबर आते ही कई यूजर्स ने ट्वीट कर शुभम कुमार को बधाई दी. एक यूजर ने लिखा बहुत दिनों के बाद यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में बिहार का दबदबा देखने को मिल रहा है.

Years later, Bihar waved again.#ShubhamKumar declared the topper of the Civil Services Examination 2020. Subham is a resident of Katihar district of Bihar.

Congratulations Subham for increasing the pride of Bihar and best wishes to the whole family!#UPSC

