Bihar Board BSEB 10th Result 2021: 78.17% छात्र पास, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

Bihar Board BSEB 10th Result Declared: बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB), पटना ने सोमवार को मैट्रिक या कक्षा 10वीं की परीक्षा के नतीजे का एलान कर दिया है. पहली बार, मैरिट लिस्ट में 101 छात्रों ने जगह बनाई है. पहले स्थान पर संयुक्त तौर पर तीन छात्र रहे हैं- सिमुलताला अवासीय विद्यालय (SAV) के पूजा कुमारी और शुभदर्शनी और बलदेव हाई स्कूल के संदीप कुमार. इन्होंने 96.80 फीसदी अंक हासिल किए हैं.

कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए कुल 16.8 लाख छात्रों ने पंजीकरण किया था. छात्र वेबसाइट- onlinebseb.in, results.biharboardonline.com के जरिए रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. पास परसेंटेज गिरकर 78.17 फीसदी पर आ गया है. मैट्रिक एग्जाम 17 फरवरी से 24 फरवरी तक हुए थे.

कुल 16,54,171 छात्र बैठे थे, जिनमें से 8,29,278 लड़कियां थीं और 8,24,893 लड़के थे. 12,93,054 छात्र पास हुए, जिनमें से 6,76,518 लड़के थे, जबकि 6,16,536 लड़कियां थीं. इस साल आधी परीक्षा MCQ बेस्ड OMR शीट में हुई. इसके अलावा BSEB ने छात्रों को रियायत के तौर पर हर पूछे गए सवाल के लिए अल्टरनेटिव या 100 फीसदी विकल्प दिए थे.

स्टेप 1: वेबसाइट पर जाएं- biharboardonline.bihar.gov.in.

स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध मैट्रिक रिजल्ट लिंक को क्लिक करें.

स्टेप 3: नई विन्डो में, अपना रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर डालें.

स्टेप 4: आपको स्क्रीन पर रिजल्ट दिखेगा.

स्टेप 5: आगे के लिए रिजल्ट को डाउनलोड करके अपने पास एक प्रिंट आउट रख लें.

MPPSC Prelims: कोरोना के चलते एमपीपीएससी ने टाला स्टेट और फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम, अब इस दिन होगी प्री परीक्षा

मैट्रिक एग्जाम को पास करने के लिए, एक छात्र को हर विषय के थ्योरी हिस्से में, कुल अंक के 30 फीसदी लाने जरूरी हैं, विषय के प्रैक्टिकल में कम से कम 40 फीसदी अंक चाहिए होते हैं. पहला डिवीजन हासिल करने के लिए, छात्र को 300 अंक लाने होते हैं, जबकि सेकेंड डिवीजन के लिए 225 अंक चाहिए.

इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे 26 मार्च को जारी हुए थे. कुल 78.04 फीसदी छात्रों ने यह परीक्षा सफलतापूर्वक पास की थी. 80.57 फीसदी लड़कियां पास हुईं. लड़कों का पास परसेंटेज 75.71 फीसदी रहा था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.