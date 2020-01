Amazon भारत ला रही नौकरियां का बंपर पिटारा! Jeff Bezos ने कहा- मिलेंगी 10 लाख नई जॉब्स

दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) अगले पांच साल में 10 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी. अमेजन के फाउंडर एवं सीईओ जेफ बेजोस (Jeff Bezos) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि 2025 तक उनकी कंपनी भारत में 10 लाख नई नौकरियों के मौके उपलब्ध कराएगी. बेजोस का यह बयान ऐसे समय में आया, जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेजन के निवेश प्लान पर यह कहा कि वह भारत में कोई अहसान नहीं कर रही है.

अमेजन संस्थापक का कहना है कि कंपनी नई नौकरियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में जेनरेट करेगी. नए मौके कई सेक्टर्स जैसेकि आईटी, स्किल डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग में उपलब्ध होंगे. अमेजन ने पिछले छह साल में देश में करीब सात लाख नौकरियों के मौके तैयार किए हैं.

जेफ बेजोस इस हफ्ते भारत में है. बुधवार को बेजोस ने छोटे और मझोले बिजनेस के डिजिटाइजेशन में मदद के लिए देश में 1 अरब डॉलर यानी करीब 7,000 करोड़ रुपये के निवेश का एलान किया. साथ ही अमेजन फाउंडर ने 2015 तक 10 अरब डॉलर मूल्य के भारत में बने सामानों के निर्यात को लेकर प्रतिबद्धता जताई.

Amazon के भारत में निवेश पर पीयूष गोयल की दो टूक, नहीं कर रही कोई एहसान

बयान के अनुसान, कंपनी के नए निवेश से भारत में कंपनी के सभी तरह के पदों पर नियुक्तियां करने में मदद मिलेगी. इनमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, क्लाउड कम्प्यूटिंग, कंटेंट क्रिएशन और कंज्यूमर सपोर्ट जैसे डिविजन शामिल हैं.

2014 से अमेजन ने अपनी कर्मचारियों की संख्या चार गुनी कर ली है. पिछले साल कंपनी ने हैदराबाद में नया कैम्पस खोला. यह अमेरिका के बाहर अमेजन का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला कैम्पस है. यही नहीं, कर्मचारियों की संख्या (15,000) और जगह (9.5 एकड़) के लिहाज से यह दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग है.

बता दें, भारत में 5.5 लाख से अधिक छोटे और मझोले कारोबारी अमेजन के प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए कर रहे हैं. 60,000 से ज्यादा कारोबारी ‘मेक इन इंडिया’ प्रोडक्ट का दुनियाभर में निर्यात कर रहे हैं.

