इन सेक्टर में करते हैं नौकरी तो 2020 में होगा तगड़ा फायदा, पिछले साल से ज्यादा बढ़ेगी सैलरी

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर है. इस साल कर्मचारियों की सैलरी में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी होगी. एक सर्वे में कहा गया है कि भारतीय उद्योग जगत 2020 के मौजूदा समीक्षा सत्र में कर्मचारियों के लिये दहाई अंक में वेतन वृद्धि कर सकता है, जो 2019 की वार्षिक वृद्धि से ऊंची होगी. यह वेतन वृद्धि सेक्टर और नौकरीपेशा की कैटेगरी के आधार पर 30 फीसदी तक हो सकती है.

टाइम्स जॉब के ताजा सर्वे के अनुसार, उद्योगों के अलग-अलग सेक्टर में 30 फीसदी तक वेतन वृद्धि दर्ज की जा सकती है. सर्वे में 1,296 हायरिंग मैनेजर्स से 2020 को लेकर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई. विभिन्न सेक्टर में कार्यरत इन मैनेजर्स में से 80 फीसदी ने बताया कि 2020 में औसत वेतन मूल्यांकन पिछले साल के मुकाबले ऊंचा ही रहेगा. अधिकांश मैनेजर का कहना है कि मध्यम स्तर के पेशेवरों को 20 से 30 फीसदी तक की वेतन वृद्धि हासिल हो सकती है.

लिपिस्टिक इफेक्ट: मंदी में बॉक्स ऑफिस का दम! 6 फिल्मों ने कमाए 200 करोड़ प्लस, कुल 5613 करोड़ रहा कलेक्शन

सर्वे के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेक्टर इस साल अन्य सभी क्षेत्रों को पीछे छोड़ देगा. वेतन वृद्धि समीक्षा के मामले में आईटी सबसे आगे रहेगा, उसके बाद मीडिया, मनोरंजन और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र का क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान रहेगा.

सर्वे के अनुसार 2020 के दौरान बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI), BPO और आटोमोबाइल क्षेत्रों में वेतन समीक्षा फीकी रह सकती है. फिलहाल, इन क्षेत्रों में बिजनेस आउटलुक काफी उत्साहवर्धक नहीं रहा है.

सर्वे में 41 फीसदी मानव संसाधन (एचआर) मैनेजर्स ने कहा है कि शहर के हिसाब से यदि बात की जाए तो देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु इस साल वेतन वृद्धि के मामले में सबसे आगे होगी. इसके बाद दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के पेशेवरों का वेतन वृद्धि के मामले में क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान होगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.