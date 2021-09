Amazon Hiring Plan: अमेजन करेगी 8 हजार लोगों की सीधी भर्ती, इन 35 शहरों में मिलेंगे मौके, गाइडेंस के लिए इस दिन कैरियर डे का आयोजन

Amazon Hiring Plan: रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का शानदार मौका मिलने वाला है. दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन देश के 35 शहरों में 8 हजार से अधिक लोगों के हायरिंग की योजना बना रही है. कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक यह हायरिंग कॉरपोरेट, टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस और ऑपरेशन रोल के लिए की जाएगी. देश के ई-कॉमर्स सेक्टर में अमेजन का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है और अब वह बड़ी संख्या में लोगों को हायर करने वाली है. कंपनी इसके लिए पहली बार 16 सितंबर को कैरियर डे का आयोजन कर रही है.

अमेजन की एचआर लीडर- कॉरपोरेट (एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका) दीप्ति वर्मा के मुताबिक रोजगार के ये अवसर कई प्रोफाइल के लिए हैं जो कॉरपोरेट, टेक, कस्टमर सर्विस और ऑपरेशन से संबंधित हैं. इसके अलावा मशीन लर्निंग अप्लाइड साइंसेज और एचआर, फाइनेंस व लीगल जैसे सपोर्ट फंक्शंस के लिए भी हायरिंग होगी. उन्होंने जानकारी दी कि देश के 35 शहरों में 8 हजार से अधिक रोजगार के प्रत्यक्ष मौके होंगे. इसमें बेंगलूरु, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, अमृतसर, अहमदाबाद, भोपाल, कोयंबटूर, जयपुर, कानपुर, लुधियाना, पुणे और सूरत शामिल हैं.

दीप्ति वर्मा के मुताबिक 16 सितंबर को होने वाले वर्चुअल व इंट्रैक्टिव इवेंट में अमेजन की लीडरशिप और एंप्लाईज साथ आएंगे और वे साझा करेंगे कि अमेजन कितना बेहतरीन वर्कप्लेस है. इसके अलावा इसमें कई वैश्विक व भारत पर फोकस्ड सेशंस, 140 अमेजन रिक्रूटर्स रोजगार की तलास कर रहे लोगों से 2 हजार फ्री और वन-टू-वन कैरियर कोचिंग सेशंस भी शुरू करेंगे. ये रिक्रूटर्स प्रभावी तरीके से रोजगार की तलाश करने, रिज्यूम बनाने और इंटरव्यू टिप्स को लेकर गाइड करेगे. इससे कैंडिडेट्स को अपने लिए उपयुक्त रोजगार को खोजने में मदद मिलेगी.

दीप्ति वर्मा ने बताया कि कंपनी ने वर्ष 2025 तक देश में डायरेक्ट व इनडायरेक्ट तरीके से 20 लाख जॉब ओपनिंग्स का लक्ष्य रखा है जिसमें से 10 लाख जॉब पहले ही तैयार हो चुके हैं. अमेजन का दावा है कि कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के बावजूद उनकी कंपनी ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से करीब 3 लाख लोगों को रोजगार दिया और रोजगार की पूरी प्रक्रिया आभासी थी.

