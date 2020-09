फेस्टिव सीजन में Amazon, Flipkart, Ecom Express जैसी कंपनियां देंगी 3 लाख नौकरियां! जानें क्या कहती है रिपोर्ट

विभिन्न ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों द्वारा इस साल के फेस्टिव सीजन के दौरान लगभग 3 लाख नौकरियां सृजित किए जाने का अनुमान है. यह बात RedSeer की एक रिपोर्ट में कही गई है. यह भी कहा गया है कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा ज्यादातर नियुक्तियां अस्थायी तौर पर हैं और ये विभिन्न सेल अवधियों के दौरान ऑर्डर्स में बढ़ोत्तरी को लेकर तैयारियों के वक्त की गई हैं. RedSeer का कहना है कि हालांकि अस्थायी वर्कर्स में से लगभग 20 फीसदी को फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद नहीं निकाला जाएगा.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमानित 3 लाख नौकरियों में से 70 फीसदी को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा दिए जाने की संभावना है, जबकि बाकी की नौकरियों की पेशकश Ecom Express आदि जैसी लॉजिस्टिक्स कंपनियों द्वारा की जाएगी. इन नौकरियों में से 60 फीसदी रोल लॉजिस्टिक्स फंक्शंस में रहने का अनुमान है. बाकी में से 20 फीसदी रोल वेयरहा​उसिंग में और 20 फीसदी कस्टमर सर्विस फंक्शंस में रह सकते हैं.

फ्लिपकार्ट ने सितंबर माह की शुरुआत में कहा था कि फेस्टिव सीजन 7000 प्रत्यक्ष और लाखों अप्रत्यक्ष सीजनल नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा. ये नौकरियां डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, पिकर्स, पैकर्स, सॉर्टर्स समेत पूरी सप्लाई चेन में निकलेंगी. अमेजन ने मई और जून में एलान किया था कि वह अगले 6 माह में डिमांड में होने वाले संभावित इजाफे को देखते हुए फुलफिलमेंट और डिलीवरी नेटवर्क पर 50000 अस्थायी नौकरियों पर लोगों को नियुक्त करेगी. वहीं कस्टमर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी लगभग 20000 नौकरियां पैदा होने की बात कही थी.

फेस्टिव सीजन में नई भर्तियां कर सकते हैं अमेजन सेलर्स, ट्रेनिंग पर निवेश की भी कर रहे प्लानिंग

ई-कॉमर्स कंपनियों को फेस्टिव सेल्स में बहुत बड़ा बिजनेस होता है. इसलिए वे ऑर्डर में होने वाली बढ़ोत्तरी को संभालने के लिए फेस्टिव सेल शुरू होने से पहले अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी निवेश करती हैं. फेस्टिव सीजन में दशहरा और दिवाली पर कई सेल ईवेंट आयोजित किए जाते हैं.

फेस्टिव सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन व होम फर्निशिंग जैसी कैटेगरी में काफी डिमांड पैदा होती है. RedSeer का कहना है कि त्योहारों के दिनों में डेली एवरेज ई-कॉमर्स शिपमेंट में पिछले साल के मुकाबले इस साल 1.8 गुना का उछाल आने की उम्मीद है, जिससे डेली शिपमेंट 2.20 करोड़ पर पहुंच सकता है.

Input: PTI

