Zydus Cadila ने अपनी कोविड-19 ड्रग Remdesivir की कीमत घटाई, जानें नया दाम

Covid-19 India: ड्रग कंपनी Zydus Cadila ने बुधवार को कहा कि उसने Remdesivir के सामान्य वर्जन की कीमत को पर्याप्त तौर पर घटा दिया है, जो कंपनी Remdac ब्रांड नाम के तहत बेचती है. कीमत को 100 mg शीशी के लिए 899 रुपये कर दिया गया है. कंपनी ने Remdac को अगस्त 2020 में 2,800 रुपये प्रति 100 mg lyophilized इंजेक्शन की कीमत पर लॉन्च किया था.

Remdesivir कोविड-19 के इलाज में एक महत्वपूर्ण ड्रग है. Zydus Cadila ने एक बयान में कहा कि कीमतों में बदलाव करने का कदम इस महत्वपूर्ण समय के दौरान मरीजों की मदद करेगा. Cadila हेल्थकेयर के एमडी शार्विल पटेल ने कहा कि इस महामारी के दौरान उनकी कोशिश लोगों के लिए थैरेपी को किफायती और सुलभ बनाने पर केंद्रित हैं. Remdac कोविड-19 पर आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण ड्रग में से एक रही है. और वे उम्मीद करते हैं कि यह कीमत में कटौती समाज के हर तबके से लोगों को इस महत्वपूर्ण ड्रग का इस्तेमाल करने में मदद करेगी.

जून 2020 में Zydus Cadila ने Gilead साइसेंज इंक के साथ एक नॉन-एक्सलूसिव एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत Remdesivir का निर्माण और बिक्री की जानी है. फाइलिंग में कहा गया है कि Remdesivir को कोविड-19 के गंभीर लंक्षणों से पीड़ित मरीजों का इलाज करने के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला था.

इसमें आगे कहा गया है कि ड्रग के लिए एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रिडिएंट (API) को गुजरात में ग्रुप की API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में विकसित किया गया है. Zydus ग्रुप की लिस्टेड इकाई Cadila Healthcare के शेयर बीएसई पर 431.50 रुपये प्रति स्क्रिप पर ट्रेड कर रहे थे, जो उसके पिछले बंद से 0.10 फीसदी का उछाल है.

