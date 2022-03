Stock in News: Zomato TCS HDFC Ruchi Soya समेत इन शेयरों में दिख सकता है एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में एक्शन दिखा सकते हैं. अगर आप इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश में हें तो इन पर नजर रख सकते हैं.

शेयर बाजार में अनिश्चितता कायम है. ब्रेंट क्रूड में एक बार फिर तेजी आई है. (image: pexels)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में अनिश्चितता कायम है. ब्रेंट क्रूड में एक बार फिर तेजी आई है और यह बुधवार के कारोबार में 120 डॉलर के पार चला गया. दुनियाभर में महंगाई और बढ़ने का डर है. बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट कमजोर हैं, इसलिए वोलेटिलिटी की आशंका है. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज यानी 24 मार्च के कारोबार में एक्शन दिखा सकते हैं. अगर आप इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश में हें तो इन पर नजर रख सकते हैं. इनमें Affle (India), TCS, CSB Bank, Nelco, Colgate-Palmolive (India), Zomato, Ruchi Soya, HDFC, Piramal Enterprises, Godrej Agrovet जैसे शेयर शामिल हैं. Affle (India) कंपनी राइट्स इश्यू के जरिए टैलेंट अनलिमिटेड ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Bobble AI) में निवेश करेगी. बोर्ड ने सीरीज C CCPS के राइट्स ऑफर और Bobble AI के इक्विटी शेयरों को पूरी तरह से सब्सक्राइब करने का फैसला किया है. इसके अलावा, सीरीज C1 CCPS के कम से कम 50 फीसदी के लिए राइट्स ऑफर की मेंबरशिप लेने का भी निर्णय लिया गया है. TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के 18,000 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक को आखिरी दिन बुधवार को 7.5 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया. कंपनी के 4 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले निवेशकों ने बायबैक प्रक्रिया में 30.12 करोड़ शेयरों की पेशकश की. CSB Bank भारतीय रिजर्व बैंक ने CSB Bank के इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में प्रलय मंडल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. यह नियुक्ति 1 अप्रैल, 2022 से 3 महीने की अवधि के लिए या बैंक में एक रेगुलर मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, तक होगी. Nelco Nelco और Omnispace ने 5G गैर-स्थलीय नेटवर्क (NTN), डायरेक्ट-टू-डिवाइस उपग्रह सेवाओं को सक्षम बनाने और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्ट्रैटेजिक कोआपरेशन एग्रीमेंट की घोषणा की है. Colgate-Palmolive (India) Colgate-Palmolive (India) की 28 मार्च को बोर्ड मीअिंग होगी. इस मीटिंग में अगर कोई इंटरिम डिविडेंड हो तो उसकी घोषणा करने पर विचार किया जाएगा. Zomato फूड डिलीवरी दिग्गज ने अपनी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी Zomato Canada Inc के डिजॉल्यूशनकी जानकारी दी है. Ruchi Soya कंपनी का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) सब्सक्रिप्शन के लिए 24 मार्च को खुल रहा है. कंपनी ने इससे पहले एंकर निवेशकों से 1290 करोड़ रुपये जुटा लिए है. HDFC HDFC ने मौजूदा वित्त वर्ष में कुल 2 ट्रिलियन रुपये से अधिक के रिटेल होम लोन को मंजूरी दी है. यह एक वित्त वर्ष में सबसे अधिक है. Piramal Enterprises Piramal Enterprises का बोर्ड 28 मार्च को 50 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर के मुद्दे और साथ ही 325 करोड़ रुपये तक के ओवरसब्सक्रिप्शन को बनाए रखने के विकल्प पर भी विचार करेगा. निजी प्लेसमेंट के आधार पर कुल आकार 375 करोड़ रुपये है. Godrej Agrovet कंपनी ने 7.35 लाख इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के जरिए सहायक गोदरेज मैक्समिल्क में 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश किया है.

