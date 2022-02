Stocks in News Today: आज Zomato, Tata Chemicals, Trent, MRF जैसे स्टॉक में रहेगा एक्शन! इंट्राडे में दिला सकते हैं मुनाफा

अर्निंग सीजन में रोज ही कई कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी कर रही हैं. इनमें से कुछ कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर तो कुछ के अनुमान के मुताबिक आ रहे हैं.

बाजार खुलने के पहले उन शेयरों पर फोकस कर सकते हैं, जिनमें इंट्राडे में हलचल रहने की उम्मीद है. (image: pixabay)

Stock in Focus Today: बाजार खुलने के पहले उन शेयरों की लिस्ट देखना बेहतर रहता है, जिनमें इंट्राडे में हलचल रहने की उम्मीद है. अर्निंग सीजन में रोज ही कई कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी कर रही हैं. इनमें से कुछ कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर तो कुछ के अनुमान के मुताबिक आ रहे हैं. आज की ट्रेडिंग में ऐसे कुछ कंपनियों के शेयरों में भरपूर एक्शन रहने की उम्मीद है, जिन्होंने गुरूवार को नतीजे जारी किए हैं या आज जारी करने जा रही हैं. इंट्राडे में अगर ऐसे शेयरों पर नजर रखी जाए तो बेहतर मुनाफॅा मिल सकता है. आज की लिस्ट में जो नाम हैं उनमें Zomato, Hero Motocorp, Quess Corp, MRF, Tata Chemicals, Rashtriya Chemicals & Fertilizers, Trent, V-Mart Retail, ONGC, Ashok Leyland, India Cements, Fortis Healthcare, Glenmark, Nazara Tech, Sobha और Star Health प्रमुख हैं. Zomato Zomato को दिसंबर तिमाही में घाटा उठाना पड़ा है. हालांकि कंपनी अपना घाटा कम करने में कामयाब रही है. कंपनी को इस दौरान 63.2 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी 352.6 करोड़ के नुकसान में थी. कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 609.4 करोड़ से बढ़कर 1112 करोड़ रुपये रहा है. Hero Motocorp Hero Motocorp का मुनाफा दिसंबर तिमाही में घटा है. इस दौरान कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा 686 करोड़ रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1084 करोड़ था. वहीं तिमाही आधार पर मुनाफा 13.6 फीसदी घटा है. सितंबर तिमाही में कंपनी को 794 करोड़ का मुनाफा हुआ था. Quess Corp Quess Corp में आज हलचल देखने को मिल सकती है. कंपनी का दिसंबर तिमाही में मुनाफा 88.51 करोड़ रहा है जो एक साल पहले की समान तिमाही में 45.57 करोड़ रुपये था. कंपनी का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 2807.88 करोड़ से बढ़कर 3684.98 करोड़ रुपये हो गया है. MRF टायर कंपनी MRF का कंसो मुनाफा सालाना आधार पर 71 फीसदी घटकर 149.39 करोड़ रहा है जो एक साल पहले की समान तिमाही में 520.54 करोड़ था. वहीं रेवेन्यू 6 फीसदी बढ़कर 4920.13 करोड़ रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 4641.60 करोड़ रुपये था. Tata Chemicals टाटा ग्रुप की केमिकल कंपनी Tata Chemicals के लिए दिसंबर तिमाही बेहतर रही है. कंपनी को इस दौरान 300.98 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 160.85 करोड़ रुपये था. वहीं सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 2606.08 रुपये से बढ़कर 3141.58 करोड़ रुपये हो गया है. Rashtriya Chemicals & Fertilizers फट्रिलाइजर कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 143.15 करोड़ का मुनाफा कमाया है जो एक साल पहले की समान तिमाही में 98.7 करोड़ रुपये था. वहीं इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 2047.88 करोड़ से बढ़कर 3699.21 करोड़ रुपये हो गया. Trent Trent का मुनाफा दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 64.03 करोड़ से बढ़कर 113.78 करोड़ हो गया है. जबकि इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 853.63 करोड़ से बढ़कर 1499.08 करोड़ हो गया है. V-Mart Retail V-Mart Retail के लिए भी दिसंबर तिमाही बेहतर रही है. इस दौरान कंपनी को 57.11 करोड़ का मुनाफा हुआ. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 47.87 करोड़ का मुनाफा हुआ था. कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 470.02 करोड़ से बढ़कर 692.02 करोड़ हो गया है. आज इन कंपनियों के आएंगे नतीजे आज 11 फरवरी को कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने वाली हैं. इनमें प्रमुख रूप से ONGC, Divis Labs, Ashok Leyland, Motherson Sumi Systems, Oil India, India Cements, Anupam Rasayan, Apollo Hospitals, Mrs Bectors Food, Force Motors, Fortis Healthcare, Glenmark, Godrej Industries, HUDCO, Indigo Paints, Inox Wind, MOIL, Nazara Technologies, NHPC, Power Finance Corporation, Shree Renuka Sugars, Sapphire Foods, Sobha, Star Health, Ujjivan Financial Services और Voltas शामिल हैं. शनिवार को ये कंपनियां जारी करेंगी नतीजे शनिवार यानी 12 फरवरी को भी कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी. इनमें Ashoka Buildcon, Atul Auto, Dilip Buildcon, DB Realty, Galaxy Surfactants, Hindustan Copper, Jain Irrigation, KRBL, Max Healthcare, Muthoot Finance, Nureca, PNC Infratech, Ramco Systems और Shalimar Paints शामिल हैं.

