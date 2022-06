Zomato का शेयर दे सकता है 100% रिटर्न, Blinkit के अधिग्रहण से मुनाफा सुधरने का अनुमान

ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि Zomato द्वारा Blinkit के अधिग्रहण से कंपनी का बिजनेस सेफ होगा. वहीं कंपनी को उम्मीद है कि इससे मुनाफा बेहतर होगा.

ब्रोकरेज हाउस Zomato के लिए Blinkit के अधिग्रहण डील को पॉजिटिव माने रहे हैं. (File)

Zomato Stock Price: फूड-डिलीवरी कंपनी Zomato के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है. आज कंपनी का शेयर करीब 5 फीसदी टूटकर 67 रुपये पर आ गया, जो शुक्रवार को 71 रुपये पर बंद हुआ है. Zomato ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारीद दी है कि कंपनी बोर्ड ने क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंक कॉमर्स (पूर्व में ग्रोफर्स इंडिया) के 33,018 इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है. हालांकि ब्रोकरेज हाउस इस अधिग्रहण को पॉजिटिव माने रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस CLSA का कहना है कि इस अधिग्रहण से कंपनी का बिजनेस सेफ होगा, वहीं कंपनी को उम्मीद है कि इससे मुनाफा बेहतर होगा. ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले ने भी अपने हालिया रिपोर्ट में शेयर पर ओवरवेट रेटिंग दी थी. नेचुरल एक्सटेंशन, बढ़ेगा कंपनी का बाजार असल में Zomato को क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंक कॉमर्स (BCPL, पूर्व में ग्रोफर्स इंडिया) के 33,018 इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है. यह 4,447.48 करोड़ रुपये में एक ऑल-स्टॉक डील है. यह अधिग्रहण 13,46,986.01 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर है. ब्रोकरेज हाउस CLSA का कहना है कि Zomato के लिए क्विक कॉमर्स कंपनी का अधिग्रहण फूड डिलिवरी बिजनेस को बढ़ाने के लिए नेचुरल एक्सटेंशन है. इस अधिग्रहण से कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा. वहीं इससे बिजनेस सेफ होगा और मुनाफा भी सुधरने की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए 90 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है. STFC, Eicher Motors, PVR सहित इन शेयरों में दिखा ब्रेकआउट, 3 से 4 हफ्ते में दे सकते हैं 13% तक रिटर्न डबल हो सकता है शेयर का भाव ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले ने अपने हालिया रिपोर्ट में Zomato के शेयर पर ओवरवेट रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस 135 रुपये का रखा है. आज 67 रुपये के भाव से देखें तो इसमें 100 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज ने यह रिकमंडेशन Jio-bp द्वारा EV मोबिलिटी सेवाएं प्रदान करने के मद्देनजर दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि लास्ट माइल डिलिवरी फ्लीट के लिए EV को अपनाने से न केवल Zomato के लिए क्लाइमेट रिलेटेड सस्टेनिबिलिटी गोल को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि मिड टर्म में यूनिट इकोनॉमी में भी सुधार होगा. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का बिजनेस सही दिशा में बढ़ रहा है. वहीं, ब्रोकरेज हाउस यूबीएस ने 130 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ इसे खरीदने की सलाह दी है. रिकॉर्ड हाई से 60% सस्ता हुआ शेयर Zomato का शेयर अपने रि​कॉर्ड हाई से करीब 60 फीसदी सस्ता हो चुका है. शेयर पिछले साल नवंबर में 169 रुपये के भाव पर पहुंचा था. यह शेयर के लिए 1 साल का हाई है. अभी शेयर रिकॉर्ड हाई से 60 फीसदी टूटकर 67 रुपये पर आ गया है. Blinkit का कामकाज 15 शहरों में फैला है. कंपनी का एवरेज डिलीवरी टाइम 15 मिनट से कम है. एवरेज ऑर्डर वैल्यू जोमैटो के मुकाबले ज्यादा है. मई में Blinkit ने करीब 79 लाख ऑर्डर दर्ज किए थे और एवरेज ऑर्डर वैल्यू 509 रुपये थी. ऐसे में जोमेटो को अपने डिलीवरी फ्लीट का बेहतर उपयोग करने में भी मदद मिलेगी. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

