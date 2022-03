Zomato का शेयर वापस IPO के भाव पर आया, निवेश का अच्छा मौका, आगे मिल सकता है 70% से ज्यादा रिटर्न

जिन निवेशकों ने Zomato के IPO में पैसे नहीं लगाए थे, अब उनके पास फिर इश्यू प्राइस पर ही निवेश का मौका है.

Zomato का शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से आधे से भी कम रहकर वापस इश्यू प्राइस पर आ गया है. (reuters)

Zomato के शेयरों में आज फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है. शेयर हल्की गिरावट के साथ 76 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. Zomato ने IPO के तहत 76 रुपये का ही अपर प्राइस बैंड रखा था. यानी कंपनी का शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से आधे से भी कम रहकर वापस इश्यू प्राइस पर आ गया है. जिन निवेशकों ने कंपनी के IPO में पैसे नहीं लगाए थे, अब उनके पास फिर इश्यू प्राइस पर ही निवेश का मौका है. एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस आगे शेयर में तेजी का अनुमान जता रहे हैं. अलग अलग एक्सपर्ट या ब्रोकरेज के टारगेट पर नजर डालें तो मौजूदा भाव से इसमें 77 फीसदी तक रिटर्न संभव है. रिकॉर्ड हाई से शेयर में बड़ी गिरावट Zomato का शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 55 फीसदी टूट चुका है. शेयर ने 16 नवंबर 2021 को 169 रुपये का लेवल टच किया था, जो आल टाइम हाई है. अभी शेयर 76 रुपये के भाव पर आ चुका है. यानी रिकॉर्ड हाई से इसमें 55 फीसदी कमजोरी आ चुकी है. इस साल यानी 1 जनवरी से अबतक शेयर में 46 फीसदी गिरावट आई है. वहीं 1 महीने में यह 11 फीसदी कमजोर हुआ है. कंपनी का शेयर 23 जुलाई 2021 को बाजार में लिस्ट हुआ था. आईपीओ के लिए शेयर का भाव 76 रुपये था, जबकि इसकी लिस्टिंग 115 रुपये पर हुई थी. IPO प्राइस पर निवेश का मौका IIFL के VP-रिसर्च अनुज गुप्ता का कहना है कि Zomato में हाई लेवल से अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है. अभी यह अपने क्रिटिकल सपोर्ट जोन 76 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. टेक्निकली देखें तो यह ओवरसोल्ड जोन में है. यहां से चार्ट पर शेयर में अपसाइड मूवमेंट बनता दिख रहा है. अगर शेयर 82 रुपये के लेवल को पार करने में कायमाब रहता है तो शॉर्ट टर्म में यह 88 रुपये से 92 रुपये का लेवल टच कर सकता है. फिलहाल जो निवेशक आईपीओ में चूक गए थे, उनके पास फिर उसी भाव पर निवेश करने का अच्छा मौका है. कंपनी ने दिसंबर तिमाही में अपना घाटा भी कम किया है, जो एक कंसर्न बना हुआ था. ग्लोबल ब्रोकरेज की क्या है राय Zomato पर ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले बुलिश नजर आ रहा है. ब्रोकरेज ने शेयर में ओवरवेट की रेटिंग देते हुए 135 रुपये का टारगेट दिया है. वहीं ब्रोकरेज हाउस सिटी ने भी निवेश की सलाह दी है और 118 रुपये का टारगेट दिया है. जबकि ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी ने होल्ड की रेटिंग देते हुए 92 रुपये का टारगेट दिया है. लेटेस्ट ट्रिगर ऐप बेस्ड फूड डिलीवरी कंपनी Zomato ने 50 लाख डॉलर के कैश कंसिडरेशन के लिए, एक फूड रोबोटिक कंपनी Mukunda Foods Private Limite में 16.66 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है. बोर्ड ने Grofers को एक या अधिक चरणों में 15 करोड़ डॉलर तक के लोन को भी मंजूरी दी है. हालांकि इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि इससे कंपनी के कैया पर कुछ दबाव बढ़ेगा, लेकिन आगे के लिए आउटलुक बेहतर है. जोमैटो के पास अच्छा खासा कैश है. कंपनी अपने कारोबार का लगातार विस्तार कर रही है. कंपनी का बिजनेस मॉडल बेहतर है. भारत में आनलाइन खाना मंगाने का ट्रेंड बढ रहा है, इसलिए बिजनेस आउटलुक भी मजबूत है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.