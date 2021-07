Zomato IPO Listing: जोरदार शुरुआत के बाद जोमैटो के लिए क्या है आगे की राह? अभी और बढ़ेगा भाव या फूटेगा बुलबुला? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

Zomato IPO Listing: के आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग के बाद भी कई निवेशकों के मन में सवालों की हलचल है. सवाल उठ रहा है कि लिस्टिंग के पहले ही दिन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप छूने वाली कंपनी के लिए आगे की राह क्या होगी? क्या इस शेयर का भाव अभी और बढ़ेगा, जिसके लिए उन्हें इसमें बने रहना चाहिए, या फिर यह एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है, लिहाजा उन्हें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? इन सवालों पर एक्सपर्ट्स की राय अलग-अलग है. लेकिन उनके तर्कों और विश्लेषण को पढ़कर आपको अपनी राय बनाने में आसानी हो सकती है.

न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में फाइनेंस के प्रोफेसर अस्वथ दामोदरन का मानना है कि घाटे में चल रही कंपनी जोमैटो का स्टॉक बहुत महंगा है. आज शुक्रवार को लिस्टिंग के साथ ही जोमैटो के शेयर आईपीओ प्राइस के मुकाबले 82 फीसदी से अधिक प्रीमियम तक पहुंच गए थे. मार्केट में पहले दिन जोमैटो के शेयर भाव 76 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 138.90 रुपये तक पहुंच गए थे. यह 116 रुपये के भाव पर खुला था.

मजबूत एंट्री के चलते जोमैटो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया और इस प्रकार इसने टाटा मोटर्स, वेदांता, इंडियन ऑयल व महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया. वहीं दूसरी तरफ घाटे में चल रही कंपनी जोमैटो कारोबार जारी रखने के लिए निवेशकों के भरोसे है. पिछले हफ्ते ही बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने जोमैटो में निवेश की बजाय अन्य स्थापित कारोबार में निवेश की बात कही थी.

