Zomato Q4 Result: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने सोमवार को अपने चौथी तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया. जनवरी-मार्च 2022 के दौरान कंपनी के शुद्ध घाटे में ढाई गुने से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह बढ़कर 359.7 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा. इसके पिछले साल की समान अवधि यानी जनवरी-मार्च 2021 के दौरान कंपनी का शुद्ध घाटा 134.2 करोड़ रुपये रहा था. कंपनी के घाटे में हुए तेज इजाफे के लिए खर्चों में हुई बढ़ोतरी को जिम्मेदार माना जा रहा है. चौथी तिमाही में कंपनी के कुल खर्चे तेजी से बढ़कर 1701.7 करोड़ रुपये पर जा पहुंचे, जबकि जनवरी-मार्च 2021 के दौरान कुल व्यय 885 करोड़ रुपये रहा था. जोमैटो की तरफ से सोमवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक मार्च 2022 में खत्म तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू में सुधार देखने को मिला है. इस दौरान कंपनी के ऑपरेशन्स से हुई कन्सॉलिटेडेट रेवेन्यू 1211.8 करोड़ रुपये रही, जबकि जनवरी-मार्च 2021 के दौरान यह 692.4 करोड़ रुपये रही थी. इस तरह कंपनी के रेवेन्यू में इस दौरान करीब 75 फीसदी का उछाल देखने को मिला है. 31 मार्च 2022 को खत्म पूरे वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का कन्सॉलिडेटेड नेट लॉस बढ़कर 1,222.5 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा, जबकि उसके पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का कन्सॉलिडेटेड शुद्ध घाटा 816.4 करोड़ रुपये रहा था. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी की कुल परिचालन आय (Revenue from operations) 4,192.4 करोड़ रुपये रही, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान यह 1,993.8 करोड़ रुपये रही थी. जोमैटो के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल ने नतीजों पर टिप्पणी करते हुए दावा किया कि उनकी कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी वापस पटरी पर लौट आई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि कोविड के बाद के निगेटिव हालात का कोई असर अब उनकी कंपनी के प्रदर्शन पर दिखाई नहीं देगा. हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड के पहले भी उनके बिजनेस की ग्रोथ उतार-चढ़ाव से भरी थी, लिहाजा इसके बारे में लॉन्ग टर्म व्यू रखना यानी कि लंबे समय के लिहाज से राय बनाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी कंपनी घाटे को कम करके मुनाफे की तरफ बढ़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है. उन्होंने कहा कि कंपनी ग्रोथ और प्रॉफिटैबिलिटी के लिहाज से अपने शेयरधारकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है.

