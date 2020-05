अब शराब की भी हो सकेगी होम डिलीवरी, Zomato कर रही है तैयारी

फूड डिलीवरी कंपनी Zomato अब जल्द ही शराब की डिलीवरी करना शुरू कर सकती है. देश कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश लॉकडाउन में है और फूड डिलीवर करने वाला प्लेटफॉर्म जौमेटो शराब की डिलीवरी लॉन्च करने के तरीके पर काम रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिली है. देश में शराब की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है क्योंकि शराब की दुकानें लॉकडाउन के दौरान बंद थीं और जोमैटो इस भारी मांग का फायदा लेने की उम्मीद कर रही है.

घरेलू फूड डिलीवरी कंपनी ने किराना सामान की डिलीवरी और जरूरी सामानों में भी कारोबार किया है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सरकार द्वारा आवाजाही पर लगाई पाबंदियों की वजह से इनकी बड़ी मांग थी. उसके प्रतिद्वंद्वी स्विगी ने भी इसी समय देश में किराने के सामान की डिलीवरी की शुरुआत की.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जौमेटो के फूड डिलीवरी के लिए सीईओ मोहित गुप्ता ने एक बिजनेस पोर्टल में लिखा है कि उनका विश्वास है कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होम डिलीवरी बेस्ड सोल्यूशन से शराब की जिम्मेदार खपत को बढ़ावा मिलेगा. भारत में अभी शराब की होम डिलीवरी के कोई कानूनूी प्रावधान नहीं हैं. हालांकि, उघोग संगठन इंटरनेशनल स्पीरिट्स एंड वाइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ISWAI) जौमेटो और कई दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर इसी के लिए कोशिश कर रही हैं.

केंद्र सरकार ने हाल ही में शराब की बिक्री पर लगी पाबंदियों को हटा लिया था और अचानक प्रतिबंधों के हटने से इन्हीं दुकानों के बाहर दिल्ली समेत कुछ शहरों में लोगों की लंबी लाइनें लग गईं. दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री पर अतिरिक्त कोरोना वायरस शुल्क भी लगाया है जिससे दिल्ली को शराब के MRP पर अतिरिक्त 70 फीसदी राजस्व मिल रहा है.

दूसरी तरफ, मुंबई, जो कोरोना वायरस के प्रकोप से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, उसने शराब की दुकानों को खोलने के दो दिनों के भीतर उन्हें बंद कर दिया. दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों जैसे तमिलनाडु ने भी शराब पर ड्यूटी को बढ़ा दिया है क्योंकि राज्य सरकारें ज्यादा राजस्व जनरेट करना चाहती हैं.

