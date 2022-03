Stocks in News: Zomato, Paytm, ITC समेत फोकस में रहेंगे एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

नियर टर्म में बाजार में वालेटिलिटी देखने को मिल सकती है. इस वजह से एक्सपर्ट निवेशकों को सतर्क रहनिवेश करने सलाह दे रहे हैं.

पॉजिटिव सेंटीमेंट के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: खबरों या किसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयरों में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल सकता है. अगर इंट्राडे के लिए आप भी कुछ शेयरों की तलाश में हैं तो इन पर नजर बनाए रख सकते हैं. मौजूदा समय में शेयर बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है. रूस और यूक्रेन संकट को कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है. क्रूड में नरमी आई है, लेकिन अभी भी यह 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब है. ग्लोबनली महंगाई बढ़ रही है. सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को लेकर सख्ती के मूड में हैं. ऐसे में नियर टर्म में बाजार में वालेटिलिटी देखने को मिल सकती है. इस वजह से एक्सपर्ट निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. ऐसे में बेहतर है कि शॉर्ट टर्म के लिए उन शेयरों पर नजर रखें, जिनमें कोई पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहा हो. Zomato ऐप बेस्ड फूड डिलीवरी कंपनी Zomato ने 50 लाख डॉलर के कैश कंसिडरेशन के लिए, एक फूड रोबोटिक कंपनी Mukunda Foods Private Limite में 16.66 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है. बोर्ड ने Grofers को एक या अधिक चरणों में 15 करोड़ डॉलर तक के लोन को भी मंजूरी दी है. Paytm मुनीश रविंदर वर्मा ने व्यक्तिगत कारणों से One 97 Communications (Paytm) के नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन इंडीपेंडेंट डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया है. Infibeam Avenues Infibeam Avenues के बोर्ड ने हिरेन पाध्या की जगह पर सुनील भगत को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है. Shyam Metalics and Energy Shyam Metalics and Energy ने अपनी क्षमता को 2.85 एमटीपीए तक बढ़ाने के लिए 990 करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान के फ्रेश राउंड की घोषणा की है. यह पूंजीगत व्यय 3000 करोड़ रुपये के मौजूदा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान के अतिरिक्त होगा. ITC एफएमसीजी कंपनी ITC ने मदर स्पर्श बेबी केयर के प्रत्येक 10 रुपये के 1040 अनिवार्य रूप से कन्वर्टिबल प्रीफरेंस शेयरों का अधिग्रहण किया है. इसके साथ ही मदर स्पर्श में कंपनी की हिस्सेदारी 16 फीसदी हो गई है. IL&FS Transportation Networks IL&FS Transportation Networks ने सहायक सीकर बीकानेर हाईवे में 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज (रोडस्टार इंफ्रा इंवेस्टमेंट ट्रस्ट और अन्य के ट्रस्टी के रूप में) के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट (SPA) किया है. सेल कंसिडरेशन375.5 करोड़ रुपये है जो ट्रस्ट की यूनिट के रूप में प्राप्त होगा.

