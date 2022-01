AMFI की री-क्लासिफिकेशन लिस्ट जारी, Zomato, Nykaa और Paytm समेत इन कंपनियों को लार्ज कैप का दर्जा, देखें पूरी लिस्ट

Zomato, Nykaa की पेरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स वेंचर, Paytm की पेरेंट कंपनी One97 Communication, पॉलिसीबाजार की पेरेंट कंपनी PB Fintech समेत नौ इंटरनेट कंपनियों को लार्ज-कैप कैटेगरी में प्रमोट किया गया है.

AMFI ने कई शेयरों की कैटेगरी में बदलाव किया है.

ज़ोमैटो (Zomato), नायका (Nykaa), पेटीएम (Paytm) और पॉलिसीबाजार (Policybazaar) समेत नौ अन्य इंटरनेट कंपनियों को मिडकैप से लार्जकैप कैटेगरी में प्रमोट कर दिया गया है. एडलवाइस की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. इसके अलावा, अन्य कंपनियों में IRCTC (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन), Mindtree, SRF, टाटा पावर, Mphasis, Godrej Properties, मैक्रोटेक डेवलपर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और JSW एनर्जी शामिल हैं, जिन्हें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने लॉर्जकैप कैटेगरी में जगह दी है. यह फरवरी से जुलाई 2022 तक प्रभावी रहेगा. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया को सेबी के निर्देश के मुताबिक हर छह महीने में कंपनियों के वर्गीकरण की समीक्षा करनी पड़ती है. इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की रिवाइज्ड लिस्ट जारी की जाती है. इन कंपनियों को मिड कैप में किया गया डाउनग्रेड एडलवाइस अल्टरनेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, 20 शेयरों को लार्ज कैप से मिड कैप में डाउनग्रेड किया गया है. इस लिस्ट में बंधन बैंक (Bandhan Bank), बॉश (Bosch), चोलामंडलम इन्वेस्ट एंड फिन (Cholamandalam Invest and Fin), पीएंडजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर (P&G Hygiene & Health Care), अरबिंदो फार्मा (Aurobindo Pharma), NMDC, ल्यूपिन (Lupin), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda), बायोकॉन (Biocon), कोलगेट-पामोलिव इंडिया (Colgate-Palmolive India), पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया (Honeywell Automation India), यस बैंक (Yes Bank), स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस (Star Health and Allied Insurance), क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Clean Science and Technology), नुवोको विस्टास कॉर्प (Nuvoco Vistas Corp), आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी (Aditya Birla Sun Life AMC), जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स (GR Infraprojects), एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया (Aptus Value Housing Finance India) और देवयानी इंटरनेशनल (Devyani International) स्टॉक शामिल हैं. Stock Tips : ये दो टेलीकॉम शेयर कराएंगे शानदार कमाई, 20% तक हो सकती है रैली, जानें टारगेट प्राइस इन कंपनियों को मिड कैप कैटेगरी में किया गया प्रमोट इसके अलावा, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स (Gujarat Fluorochemicals), हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज (Happiest Minds Technologies), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India), इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (Indian Energy Exchange), नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (National Aluminium Co), ट्राइडेंट (Trident), प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स (Prestige Estates Projects), ग्रिंडवेल नॉर्टन (Grindwell Norton) और सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस (CG Power and Industrial Solutions) जैसे शेयरों को स्मॉल कैप कैटेगरी से मिडकैप कैटेगरी में प्रमोट किया गया है. इन कंपनियों को मिड कैप से स्मॉल कैप में किया गया डाउनग्रेड ब्रोकरेज फर्म ने 20 शेयरों को मिडकैप कैटेगरी से स्मॉलकैप में डाउनग्रेड किया है. इन शेयरों में फीनिक्स मिल्स (Phoenix Mills), एलेम्बिक फार्मा (Alembic Pharma), मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance), ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स (Glenmark Pharmaceuticals), एक्साइड इंडस्ट्रीज (Exide Industries), ब्लू डार्ट एक्सप्रेस (Blue Dart Express), वैबको इंडिया (Wabco India), अपोलो टायर्स (Apollo Tyres), ज़ायडस वेलनेस (Zydus Wellness), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), कैस्ट्रोल इंडिया (Castrol India), एफ़ल इंडिया (Affle India), सुवेन फार्मा (Suven Pharma), इंडिगो पेंट्स (Indigo Paints), सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank)

आरबीएल बैंक (RBL Bank), वैभव ग्लोबल (Vaibhav Global), जुबिलेंट फार्मोवा (Jubilant Pharmova), धानी सर्विसेज (Dhani Services) और अमारा राजा बैटरीज (Amara Raja Batteries) शामिल हैं. Xiaomi 11i और 11i Hypercharge भारत में लॉन्च, 15 मिनट में हो जाएगा फुल चार्ज, जानें कीमत समेत अन्य खूबियां स्मॉल कैप कैटेगरी में शामिल कंपनियां एडलवाइस अल्टरनेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही लिस्टेड 32 शेयरों को स्मॉल-कैप कैटेगरी में शामिल किया गया था, जिसमें सैफायर फूड्स, गो फैशन, एमी ऑर्गेनिक्स, रेटगेन ट्रैवल टेक, सुप्रिया लाइफसाइंस, मेट्रो ब्रांड्स, केमप्लास्ट सनमार, सीई इंफो सिस्टम्स, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इंडिया पेस्टिसाइड्स, सीएमएस इंफो सिस्टम्स, फिनो पेमेंट्स बैंक, रोलेक्स रिंग्स, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी वेल्थ और श्रीराम प्रॉपर्टीज आदि शामिल हैं. (Article: Surbhi Jain)

