Stocks in News: Zomato, Maruti, SAIL, ONGC समेत एक्शन में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 24 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 24 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Zomato, Maruti Suzuki, SAIL, ONGC, Marico, Ramco Cement, Adani Ports, MTAR, Grasim Industries, JM Financials, Bank of India, EClerx, Ipca Lab, Inox Wind, Jyothi Lab, Metropolis, Minda Industry, NIIT, National Fertiliser, Rail Tel, Renuka Sugars, RITES, Strides Pharma Science, Zee Media जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नतीजे जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Zomato ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato को मार्च तिमाही में करीब 360 करोड़ का घाटा हुआ है. कंपनी का घाटा सालाना आधार पर करीब 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है. खर्चों में हुई बढ़ोतरी के चलते कंपनी का घाटा बढ़ा. कंपनी का रेवेन्यू करीब डबल होकर 1211.8 करोड़ रुपये रहा. पूरे वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का नेट लॉस बढ़कर 1222.5 करोड़ रुपये रहा है. Adani Ports, MTAR आज यानी 24 मई को कुछ कंपनियां अपने मार्च तिमाही के नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें

Adani Ports, Grasim Industries, JM Financials, Bank of India, EClerx, Ipca Lab, Inox Wind, Jyothi Lab, Metropolis, Minda Industry, MTAR Tech, NIIT, National Fertiliser, Rail Tel, Renuka Sugars, RITES, Strides Pharma Science और Zee Media शामिल हैं. Maruti Suzuki Maruti Suzuki ने Sciograph Solutions (SSPL) में 12 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. कंपनी ने कहा कि वह SSPL में लगभग 2 करोड़ रुपये में 12.09 फीसदी की इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी. SSPL एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सॉफ्टवेयर कंपनी है जो मुख्य रूप से एंटरप्राइजेज की सेल्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और उनके बिजनेस की दक्षता में सुधार करने में मदद करती है. SAIL SAIL का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 29 फीसदी घटकर 2479 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि तिमाही आधार पर मुनाफा 62 फीसदी बढ़ गया है. कंपनी का आपरेशन से आने वाला कंसो रेवेन्यू 32 फीसदी बढ़कर 30,759 करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 2.25 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का एलान किया है. ONGC ONGC ने भारतीय एक्सचेंज पर KG बेसिन ब्लॉक से गैस बेचना शुरू किया है. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि वह भारतीय गैस एक्सचेंज पर लोकल फील्ड से उत्पादित प्राकृतिक गैस का व्यापार करने वाली पहली एक्सप्लोरर बन गई है. गैस को ओएनजीसी के KG-DWN-98/2 से कृष्णा गोदावरी बेसिन में बेचा गया था. Marico कंपनी ने कहा है कि उसने एक अनडिसक्लोज्ड अमाउंट के लिए डिजिटल-फर्स्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट और स्नैक्स ब्रॉन्ड ट्रू एलिमेंट्स में 54 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है. ट्रू एलिमेंट्स हेल्दी ब्रेकफास्ट और स्नैक्स सेगमेंट में हैं. इसके पोर्टफोलियो में ओट्स, क्विनोआ, मूसली, ग्रेनोला, फ्लेक्स और पोहा, उपमा और डोसा सहित कई प्रोडक्ट हैं. Ramco Cement Ramco Cement का मार्च तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 73 फीसदी घटकर 124 करोड़ रुपये रहा है. आपरेशंस से आने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 5 फीसदी बढ़कर 1698 करोड़ रुपये रहा है.

