Zomato और IRCTC समेत इन कंपनियों की Nifty Next 50 में हो सकती है एंट्री, Yes Bank को किया जा सकता है बाहर, जानें डिटेल

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 री-बैलेंसिंग में छह कंपनियों को शामिल किया जा सकता है. वहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स में अपोलो हॉस्पिटल को शामिल किए जाने की संभावना है.

जोमैटो (Zomato) और IRCTC उन 6 शेयरों में शामिल हैं, जिन्हें NSE इंडेक्स के अगले री-बैलेंसिंग राउंड में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल किए जाने की संभावना है.

जोमैटो (Zomato) और IRCTC समेत 6 शेयरों को NSE इंडेक्स के अगले री-बैलेंसिंग राउंड में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल किए जाने की संभावना है. ब्रोकरेज फर्म IIFL सिक्योरिटीज ने अपने एक नोट में यह जानकारी दी है. ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 री-बैलेंसिंग में इस इंडेक्स में छह कंपनियों को शामिल किया जा सकता है. वहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स में अपोलो हॉस्पिटल को शामिल किए जाने की उम्मीद है. NSE की सेमी-एनुअल इंडेक्स रिव्यू की घोषणा इस महीने के अंत में की जाएगी और अलग-अलग NSE इंडेक्स में किए गए बदलाव 31 मार्च से लागू हो जाएंगे. एनएसई इंडेक्स को हर साल दो बार री-बैलेंस किया जाता है. Manyavar IPO: 4 फरवरी को खुलेगा मान्यवर की पेरेंट कंपनी Vedant Fashions का IPO, चेक करें GMP, निवेश को लेकर ये है एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये कंपनियां हो सकती हैं शामिल Zomato – इंटरनेट कंपनी Zomato के आने वाले समय में निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंट्री करने की उम्मीद है. इस स्टॉक में इस साल अब तक लगभग 30 फीसदी की गिरावट आई है. हालांकि, यह अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर कारोबार कर रहा है.

: इस फार्मा स्टॉक ने हाल के दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी भी इस साल अब तक 8% गिरकर 673 रुपये पर कारोबार कर रहा है. HPCL: HPCL को भी एनएसई इंटेक्स से अगले री-बैलेंस राउंड में बाहर किया जा सकता है. 2022 में यह स्टॉक अब तक 2% गिरकर 290 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है. निफ्टी फंडामेंटल में बदलाव यह माना जा रहा है कि निफ्टी 50 में अपोलो हॉस्पिटल्स की एंट्री हो सकती है और इंडियन ऑयल को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. इस कदम से निफ्टी 50 के फंडामेंटल्स पर असर पड़ने की उम्मीद है. (Article: Kshitij Bhargava)

