Zomato IPO: सब्सक्रिप्शन खुलने से पहले जमा करें एप्लीकेशन ! जोमैटो के लिए PayTM मनी ने लॉन्च किया नया फीचर

PayTM Money New Feature For Zomato IPO: पेटीएम मनी ने एक फीचर को लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स सब्सक्रिप्शन खुलने से पहले आने वाले जोमैटो आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकेंगे. जोमैटो पहला पब्लिक इश्यू है, जिसके लिए यह फीचर आया है. इसका इस्तेमाल करके निवेशक 24×7 आधार पर आने वाले IPO के लिए अप्लाई कर सकेंगे. ऑर्डर को पेटीएम मनी के सिस्टम पर रिकॉर्ड किया जाएगा. और आईपीओ के खुलने पर प्रोसेसिंग के लिए एक्सचेंज में भेजा जाएगा. यूजर्स को उनकी ऐप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में समय-समय पर जानकारी दी जाएगी.

पेटीएम को उम्मीद है कि इस फीचर से उसके प्लेटफॉर्म के जरिए IPOs में रिटेल यूजर्स की भागीदारी बढ़ेगी. पेटीएम मनी ने समझाया कि बड़ी संख्या में निवेशक एक्टिव तौर पर ट्रेड नहीं करते और मार्केट के समय में व्यस्त रहते हैं और कुछ आईपीओ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. पेटीअम मनी ने बताया कि उसके प्लेटफॉर्म पर हजारों निवेशक ने पिछले दो दिनों के दौरान अपने ऑर्डर कर दिए हैं.

पेटीएम मनी ने प्रेस नोट में कहा कि IPO के लिए पारंपरिक ऐप्लीकेशन की प्रक्रिया को समय को देखते हुए डिजाइन किया गया था. यूजर्स एक आईपीओ के लिए 3 दिन के भीतर केवल चुनिंदा मार्केट के घंटों के दौरान ही अप्लाई कर सकते हैं. लोकप्रिय आईपीओ के दौरान, बहुत से बाजार के निवेशक को छोटे समय की अवधि में ज्यादा डिमांड के कारण सर्वर या नेटवर्क में दिक्कत का सामना करना पड़ता है. पेटीएम मनी के सीईओ वरुण श्रीधर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में आईपीओ में निवेशक बढ़ा है और हमने ऐसे मामले देखे हैं, जहां यूजर्स मार्केट के घंटों में व्यस्त रहने की वजह से अप्लाई नहीं कर सके.

प्री-ओपन जोमैटो IPO ऑर्डर को सबमिट करने के लिए, यूजर्स को आईपीओ पेज पर प्री-ओपन टैग के लिए चेक और आईपीओ डिटेल्स पेज को खोलना होगा. आईपीओ की शुरुआती तारीख के बाद प्री-आईपीओ ऑर्डर को रद्द या बदलाव किया जा सकता है. इसके साथ यूजर्स ऐप से अलग-अलग कैटेगरी के लिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस को चेक कर सकते हैं. इन कैटेगरीज में रिटेल निवेशक, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB), नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) और कर्मचारी शामिल हैं. दूसरे फीचर्स में पेटीएम मनी पर यूजर्स एक क्लिक में आईपीओ ऐप्लीकेशन को पूरा, शेयरधारक की कैटेगरी के जरिए अप्लाई और लाइव आईपीओ सब्सक्रिप्शन की संख्या की ट्रैकिंग कर सकते हैं. कंपनी ने यूपीआई हैंडल के लिए फीचर को डेवलप किया है, जहां यूजर्स को आईपीओ के लिए अप्लाई करते समय हर बार डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं होगी. अगर यूजर के पास पेरेंट कंपनी के शेयर हैं, तो पेटीएम का नया फीचर शेयरहोल्डर कैटेगरी के जरिए अप्लाई करने की इजाजत देगा.

