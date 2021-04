Zomato IPO: जोमैटो ला रही है 8250 करोड़ रु का आईपीओ, क्या है कंपनी का पूरा प्लान

Zomato IPO Detail: अगर आप किसी बड़े आईपीओ की तलाश में हैं तो करने के लिए तैयार रहें. फूड डिलिवरी ऐप जोमैटो (Zomato) का आईपीओ जल्द ही प्राइमरी मार्केट में दस्तक दे सकता है. Zomato ने अपने प्रस्तावित IPO के लिए सेबी के पास दस्तावेज (DRHP) जमा कराए हैं. जोमैटो द्वारा जमा कराए गए दस्तावेजों के अनुसार आईपीओ के जरिए कंपनी का 8,250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है. बता दें कि बाजार Zomato के आईपीओ का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है. जानते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में डिटेल…..

Zomato के इस आईपीओ में कंपनी की ओर से फ्रेश इश्यू के साथ ही Zomato में निवेश रखने वाली Info Edge (India) Limited की तरफ से ऑफर फॉर सेल होगा. आईपीओ में 7,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और Info Edge की तरफ से रखा जाने वाला 750 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल होगा. Info Edge Limited ने कहा है कि वह Zomato के IPO में अपनी होल्डिंग के 750 करोड़ रुपए के शेयर OFS के जरिए बेचेगी.

मौजूदा समय में Zomato में Info Edge की करीब 19 फीसदी हिस्सेदारी है. Info Edge ने एक रेग्युलेटरी फाइलिंग में कहा है कि कंपनी बोर्ड ने OFS के जरिए Zomato के IPO में 750 करोड़ रुपए के शेयर बिक्री के लिए रखने की मंजूरी दे दी है. माना जा रहा है कि सेबी से मंजूरी मिलने के बाद आईपीओ की लॉन्च डेट शेयर मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर होगा.

Zomato का कहना है कि आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी के बिजनेस बढ़ाने के लिए किया जाएगा. इसके अलावा जनरल कॉरपोरेट जरूरतों के लिए भी रकम का इस्तेमाल होगा. फाइनेंशियल की बात करें तो मार्च 2020 से समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर कंपनी का कुल रेवेन्यू 2486 करोड़ रुपये रहा था. हालांकि इस दौरान कंपनी घाटे में रही है. कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से कंपनी के मुनाफे पर असर हुआ है.

