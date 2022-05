Zomato का शेयर रिकॉर्ड निचले स्तर पर, 6 महीने में निवेशकों के 87250 करोड़ हुए साफ, क्यों नहीं थम रही गिरावट?

Zomato का शेयर 6 मई के कारोबार में अबतक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. शेयर में करीब 5 फीसदी गिरावट रही और यह 58 रुपये पर आ गया है, जो रिकॉर्ड लो है.

फूड डिलीवरी कंपनी Zomato के शेयरों में गिरावट का सिलसिला नहीं थम रहा है. (File)

Zomato Stock on Recor Low Level: फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो (Zomato) के शेयरों में गिरावट का सिलसिला नहीं थम रहा है. आज यानी 6 मई के कारोबार में शेयर अबतक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. शेयर में करीब 5 फीसदी गिरावट रही और यह 58 रुपये पर आ गया है, जो रिकॉर्ड लो है. Zomato का शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 65 फीसदी टूट गया है. वहीं यह इश्यू प्राइस से भी 24 फीसदी कमजोर हुआ है. एक्सपर्ट का कहना है कि कंपनी के मुनाफे और कैश फ्लो को लेकर अनिश्चितता एक बड़ी चिंता है. वहीं पियर्स की तुलना में हाई वैल्युएशन ने भी सेंटीमेंट खराब किए हैं. फिलहाल Zomato बीते 6 महीने में निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा दौलत डुबोने वाले शेयरों में शामिल रहा है. शेयर में क्यों नहीं थम रही है गिरावट Swastika Investmart Ltd के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि रेट हाइक के मौजूदा माहौल ने न्यू एज टेक शेयरों को बुरी तरह से प्रभावित किया है. निवेशकों को इस बात का अहसास है कि प्रॉफिटैबिलिटी और कैश फ्लो सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. वहीं कंपनी का हाई वैल्युएशन टिकाऊ नहीं है. जिसके चलते Zomato अपने लाइफ टाइम हाई से 65 फीसदी की गिरावट के साथ रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया. कंपनी अभी भी घाटे में चल रही है, और वित्त वर्ष 2024 तक आपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भी यह ब्रेक इवेन पर आ सकती है. आईपीओ के दौरान भी कंपनी का वैल्युएशन अपने पियर्स की तुलना में अधिक था. 6 महीने से बनी है गिरावट Zomato का शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 65 फीसदी टूट चुका है. शेयर ने 16 नवंबर 2021 को 169 रुपये का लेवल टच किया था, जो आल टाइम हाई है. अभी शेयर 58 रुपये के भाव पर आ चुका है. इस साल यानी 1 जनवरी से अबतक शेयर में 59 फीसदी गिरावट आई है. वहीं 1 महीने में यह 31 फीसदी कमजोर हुआ है. 23 जुलाई 2021 को बंपर लिस्टिंग के बाद से कुछ दिन शेयर में तेजी रही, लेकिन बाद में निवेशकों ने जमकर बिकवाली की है. हालत यह है कि Zomato अपने आईपीओ प्राइस 76 रुपये से भी 23 फीसदी कतजोर हो चुका है. रिकॉर्ड हाई से मार्केट कैप 87256 करोड़ घटा Zomato का शेयर निवेशकों के लिए बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है. 16 नवंबर 2021 को जब कंपनी का शेयर 169 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था, उस दौरान इसका मार्केट कैप 133149 करोड़ पहुंच गया था. वहीं आज के कारोबार में यह दोपहर 1 बजे तक 45,893.37 करोड़ पर आ गया. यानी 6 महीने से कम समय में निवेशकों की इस कंपनी में दौलत करीब 87256 करोड़ घट गई. (Disclaimer: कंपनी के स्टॉक पर विचार ब्रोकरेज हाउस के द्वारा रखे गए हैं. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

