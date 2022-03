Stocks in Focus: Zomato, Bharti Airtel, Wipro समेत आज ये शेयर दिखाएंगे एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

कुछ शेयर आज की ट्रेडिंग में किसी पॉजिटिव ट्रिगर के चलते उछाल दिखा सकते हैं. अगर आपको इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

ग्लोबल बाजारों सहित घरेलू शेयर बाजार में भी वोलेटिलिटी बनी हुई है. (image: pixabay)

Stocks in News Today: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. रूस और यूक्रेन संकट अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है. क्रूड अभी भी 115 डॉलर प्रति बैरल के पार है. दुनियाभर में महंगाई बढ़ रही है. ऐसे में ग्लोबल बाजारों सहित घरेलू बाजार में भी वोलेटिलिटी बनी हुई है. एक्सपर्ट अभी अनिश्चितता की स्थिति बता रहे हैं और क्वालिटी शेयरों पर दांव लगाने की बात कह रहे हैं. इस बीच कुछ शेयर आज की ट्रेडिंग में किसी पॉजिटिव ट्रिगर के चलते उछाल दिखा सकते हैं. अगर आपको इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. इनमें Zomato, Bharti Airtel, Wipro, GAIL (India), Adani Enterprises, Emami, G R Infraprojects जैसे शामिल हैं. Zomato फूड डिलीवरी दिग्गज Zomato ने मुकुंद फूड्स में निवेश पूरा किया है. कंपनी ने मुकुंद फूड्स में 13,289 सीरीज बी 1 कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयरों (CCPS) और 10 इक्विटी शेयरों के सब्सक्रिप्सन के जरिए निवेश पूरा किया है. Bharti Airtel Bharti Airtel इंडस टावर्स में 4.7 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी. कंपनी यह हिस्सेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन ग्रुप पीएलसी से संबद्ध यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज से 187.88 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर हासिल करेगी. कुल लेनदेन लागत 2388.06 करोड़ रुपये का होगा. है Wipro Wipro बोर्ड ने इंटरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है. बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड मंजूर किया है. GAIL (India) GAIL (India) बायबैक पर विचार करेगी. पब्लिक सेक्टर नेचुरल बैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 31 मार्च को फफली पेड इक्विटी शेयर के बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेगी. Adani Enterprises Adani Enterprises की सहायक कंपनियों ने ओडिशा और मध्य प्रदेश में कोल ब्लॉक के लिए बोली जीती है. सहायक कंपनियों महानदी माइन्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और एमपी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा ओडिशा और मध्य प्रदेश में बिजहान और गोंडबहेड़ा उजेनी पूर्वी कोल ब्लॉक के लिए सक्सेसफुल बिडर घोषित किया गया है. Emami कंपनी ने रेकिट बेंकिजर हेल्थकेयर (इंडिया) से प्रिकली हीट पाउडर और कूल टैल्क कटेगिरी में अग्रणी ब्रांडों में से एक Dermicool का अधिग्रहण किया है. इस अधिग्रहण की लागत 432 करोड़ रुपये थी.

