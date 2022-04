Stocks in News: Zomato, Federal Bank, IndusInd Bank समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे में रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

जियोपॉलिटिकल टेंशन और रेट हाइक साइकिल के चलते बाजार में उतार चढ़ाव रह सकता है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में सोमवार को शानदार तेजी देखने को मिली है. हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते आगे बाजार में उतार चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता है. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट मिले जुले ही नजर आ रहे हैं. रूस और यूक्रेन संकट को लेकर अनिश्चितता जारी है. एनर्जी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Zomato, Federal Bank, Bank of Maharashtra, 3i Infotech, IndusInd Bank, Max Healthcare Institute, Hindustan Zinc जैसे नाम शामिल हैं. Zomato भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato और Bundl Technologies के खिलाफ जांच का आदेश दिया है. नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक शिकायत में दोनों कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था. Federal Bank Federal Bank की कुल का कुल डिपॉजिट सालाना आधार पर 5.3 फीसदी बढ़कर 31 मार्च तक 1,81,712 करोड़ रुपये हो गया है. बैंक ने सोमवार को एक नियामक फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है. बैंक का ग्रॉस एडवांस 31 मार्च, 2021 को 1,34,877 करोड़ रुपये से 9.5 फीसदी बढ़कर 1,47,644 करोड़ रुपये हो गया. Bank of Maharashtra सार्वजनिक क्षेत्र के Bank of Maharashtra ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ग्रॉस एडवांस में 27 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी रही और यह 1,36,733 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि डिपॉजिट 16 फीसदी बढ़कर 2,02,641 रुपये हो गया है. 3i Infotech 3i Infotech ने अपने NuRe प्लेटफॉर्म के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बड़े कमर्शियल बैंकों में से एक से क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन डील हासिल की है. डील साइज करीब 6.04 करोड़ रुपये है. IndusInd Bank निजी क्षेत्र के IndusInd Bank ने कहा कि मार्च 2022 तिमाही के अंत में 2.39 लाख करोड़ रुपये का नेट एडवांस एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 13 फीसदी और पिछली तिमाही की तुलना में 5 फीसदी अधिक हुआ है. Q4FY22 में डिपॉजिट सालाना आधार पर 15 फीसदी और तिमाही आधार पर 3 फीसदी बढ़कर 2.93 लाख करोड़ रुपये हो गया है. Max Healthcare Institute SBI फंड्स मैनेजमेंट ने 31 मार्च को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए Max Healthcare Institute में 1 करोड़ से ज्यादा इक्विटी शेयर हासिल किए हैं. इसके साथ ही कंपनी में इसकी शेयरहोल्डिंग 8.19 फीसदी से बढ़कर 9.22 फीसदी हो गई है. Hindustan Zinc कंपनी ने यूजी ट्रांजिशन के बाद से Q4FY22 के लिए अब तक के सबसे अधिक खनन धातु उत्पादन 2.95 लाख टन की घोषणा की है. यह Q3FY22 की तुलना में 17 फीसदी और Q4FY21 की तुलना में 3 फीसदी अधिक है.

