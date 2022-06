Stocks in News: Zomato, Axis Bank, CSB Bank, Tata Power समेत एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 27 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Zomato, Axis Bank, Dr Reddy’s Laboratories, CSB Bank, Welspun Corp, Tata Power, Federal Bank, Hindustan Copper, Indian Overseas Bank, Oil India, Hindustan Media Ventures, SIS, Gufic Biosciences, GHCL, JM Financial Services, SJVN और Reliance Capital जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. STFC, Eicher Motors, PVR सहित इन शेयरों में दिखा ब्रेकआउट, 3 से 4 हफ्ते में दे सकते हैं 13% तक रिटर्न Zomato फूड-डिलीवरी कंपनी Zomato ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड ने क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंक कॉमर्स (BCPL, पूर्व में ग्रोफर्स इंडिया) के 33,018 इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है. यह 4,447.48 करोड़ रुपये में एक ऑल-स्टॉक डील है. यह अधिग्रहण 13,46,986.01 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर है. Axis Bank Axis Bank ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने अगस्त 2025 तक 3 साल की अवधि के लिए राजीव आनंद को डिप्टी एमडी के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. इस साल जनवरी में, Axis Bank ने आनंद को उप प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया था. 3 साल की अवधि 4 अगस्त 2022 से 3 अगस्त 2025 तक की होगी. Dr Reddy’s Laboratories फार्मा कंपनी Dr Reddy’s ने अमेरिका स्थित ईटन फार्मा के ब्रॉन्डेड और जेनेरिक इंजेक्टेबल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अधिग्रहण की घोषणा की है. Dr Reddy’s ने 50 लाख डॉलर नकद भुगतान के साथ-साथ 4.50 करोड़ डॉलर तक के आकस्मिक भुगतान के जरिए यह अधिग्रहण किया है. CSB Bank CSB Bank ने अपनी बीएसई फाइलिंग में कहा कि बोर्ड ने भामा कृष्णमूर्ति को बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है. Welspun Corp Welspun Corp ने लगभग 47,000 मीट्रिक टन के विभिन्न ऑर्डर प्राप्त किए हैं जो कि 600 करोड़ रुपये के हैं. इन आदेशों को भारत और अमेरिका से तेल और गैस और जल क्षेत्र में एग्जीक्यूट किया जाएगा. इनमें ऑस्ट्रेलिया में एक पाइपलाइन परियोजना के लिए ऑनशोर कोटेड पाइप और बेंड्स की आपूर्ति का ऑर्डर शामिल है. Tata Power टाटा ग्रुप की बिजली कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने कहा कि उसने केरल के बैकवाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना 101.6 मेगावाट पीक (एमडब्ल्यूपी) शुरू की है यह परियोजना केरल के कायमकुलम में 350 एकड़ के जल निकाय पर स्थापित है. Federal Bank Federal Bank 30 जून को फंड रेजिंग पर विचार करने जा रहा है. बैंक ने कहा कि बोर्ड 30 जून को एक बैठक करेगा जिसमें सिक्योरिटीज को जारी कर फंड जुटाने के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. बोर्ड फंड जुटाने के प्रस्तावों के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए एक आम बैठक बुलाने पर भी विचार करेगा. Hindustan Copper Hindustan Copper डिबेंचर जारी करके 500 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अगले सप्ताह बैठक करेगा. कंपनी का बोर्ड 30 जून को बैठक में शेयरधारकों से 500 करोड़ रुपये तक के निजी प्लेसमेंट के आधार पर सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड नॉन कंवर्टिबल डिबेंचर डिबेंचर या बॉन्ड जारी करके फंड जुटाने के लिए मंजूरी लेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.