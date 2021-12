Stocks in Focus: ZEE-Kotak Mahindra Bank जैसे शेयरों पर आज रहेगी निगाहें, इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स में दांव लगाने की सलाह

आज मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, जी एंटरटेनमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएंडटी, एक्सिस बैंक और वेदांता जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा. (Image- Pixabay)

Stocks in Focus: लगातार दो दिनों की तेजी के बाद इस हफ्ते के F&O एक्सपायरी के दिन आज (23 दिसंबर) भी BSE Sensex और Nifty 50 में मजबूती के संकेत दिख रहे हैं. एक कारोबारी दिन पहले सेंसेक्स 611 अंकों की तेजी के साथ 56,930 और निफ्टी 184 अंकों के उछाल के साथ 16,955 पर बंद हुआ था. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्ट एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक बाजार में तेजी का रूझान जारी रह सकता है और निफ्टी को अब 17000-17200 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है. इसे 16830 के लेवल पर तात्कालिक सपोर्ट मिल रहा है. आज मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, जी एंटरटेनमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएंडटी, एक्सिस बैंक और वेदांता जैसे शेयरों पर फोकस रहेगा. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें इन स्टॉक्स पर आज रहेगा फोकस

MedPlus Health Services: आज देश की सबसे बड़ी फार्मेसी रिटेल चेन मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज की लिस्टिंग है. इसका आईपीओ 53 गुना सब्सक्राइब हुआ था. मेडप्लस हेल्थ के 1,398 करोड़ रुपये के आईपीओ के तहत 600 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं.

ZEEL: जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) और सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की एक इनडायरेक्ट सब्सिडियरी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPNI) ने डेफिनिटिव एग्रीमेंट पर साइन किए हैं. इसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर देश के सबसे बड़े मीडिया व एंटरटेनमेंट कंपनी में शुमार एक कंपनी के रूप में सामने आएंगी.

Kotak Mahindra Bank: कोटक महिंद्रा बैंक की एक इकाई ने बुधवार को ऐलान किया कि उसने मौजूदा फोर्ड मोटर कंपनी के कैप्टिव लेंडिंग प्लेटफॉर्म के पैसेंजर वेहिकल पोर्टफोलियो का अधिग्रहण कर लिया है. हालांकि सौदे की रकम का खुलासा नहीं हो सका है.

Larsen & Toubro: एलएंडटी की कंस्ट्रक्शन इकाई को बिल्डिंग और फैक्ट्री बनाने के लिए एक बड़ा ऑर्डर हासिल हुआ है. इसके तहत बेंगलूरु में सबसे बड़े आवासीय टाउनशिप में एक टाउनशिप का निर्माण होगा. इस प्रोजेक्ट के तहत 39 टॉवरों में 6768 अपार्टमेंट का निर्माण होगा. इसमें 2 बेसमेंट, ग्राउंड और 27-31 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन होगा.

Axis Bank: एक्सिस बैंक ने 26 हजार सीनियर अनसिक्योर्ड टैक्सेबल रिडीमेबल नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर्स (सीरीज-6) अलॉट किए हैं. इनकी फेस वैल्यू 10 लाख रुपये है और इन्हें 6.99 फीसदी सालाना के कूपन रेट पर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर अलॉट किया गया है. इनकी कुल वैल्यू 2600 करोड़ रुपये है.

Vedanta: वेदांता ने बुधवार को नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर्स के जरिए 1 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना के बारे में जानकारी दी. इसे लेकर कंपनी अगले हफ्ते निदेशकों की समिति की बैठक करेगी. वेदांता ने बीएसई फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है. इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में आयशर मोटर्स, कोटक बैंक और कमिंस इंडिया पर दांव लगा सकते हैं.

EICHERMOT: 2,480- 2,465 रुपये की प्राइस रेंज में 2540 रुपये के टारगेट प्राइस और 2430 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

KOTAKBANK: 1,762- 1,750 रुपये की प्राइस रेंज में 1720 रुपये का स्टॉप लॉस रख 1820 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

CUMMINSIND: 918-910 रुपये की प्राइस रेंज में 954 रुपये के टारगेट प्राइस और 894 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

