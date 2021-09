Zee Entertainment का Sony India में होगा विलय, बोर्ड ने फैसले को दी मंजूरी

जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (Sony Pictures Networks India) में विलय को मंजूरी दी है. सौदे के मुताबिक सोनी पिक्चर्स विलय के बाद बनी एंटिटी में जी एंटरटेनमेंट में 157.5 अमेरिकी डॉलर (11608 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी और पुनीत गोयनका इस एंटिटी के एमडी और सीईओ बने रहेंगे. विलय एंटिटी में जी एंटरटेनमेंट के शेयरधारकों की 47.07 फीसदी और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स की 52.93 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी. विलय की जानकारी कंपनी ने बुधवार 22 सितंबर की सुबह नियामकीय फाइलिंग में दी है.

सोनी पिक्चर्स में जी एंटरटेनमेंट के विलय के चलते जी ग्रुप के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को अपने पद पर बने रहने को लेकर बड़ी राहत मिली है. इससे पहले जी एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े शेयरहोल्डर्स इंवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड (Invesco Developing Markets Fund) और OFI ग्लोबल चाइना LLC ने पुनीत गोयनका को हटाने के लिए ईजीएम (एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग) बुलाया था. इस बैठक का उद्देश्य गोयनका समेत तीन लोगों को हटाने और छह स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति दिलाना था. अब जी एंटरटेनमेंट बोर्ड निदेशकों ने 21 सितंबर को एकमत होकर सोनी पिक्चर्स और जी के विलय को मंजूरी दी और सौदे के मुताबिक विलय एंटिटी के सीईओ और एमडी गोयनका होंगे.

सौदे के मुताबिक जापानीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सोनी की सब्सिडियरी सोनी पिक्चर्स विलय एंटिटी में 157.5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी. निवेश की गई पूंजी का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा. सौदे के मुताबिक प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी 4 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी तक कर सकते हैं. विलय एंटिटी के बोर्ड के अधिकतर सदस्यों को सोनी ग्रुप नॉमिनेट करेगा.

