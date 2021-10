Zee Entertainment ने Invesco के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अपील की, ईजीएम न बुलाने पर अड़ी

Zee Entertainment ने कंपनी के सबसे बड़े निवेशकों Invesco और OFI Global China fund की ईजीएम बुलाने की मांग के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दोनों निवेशकों ने कंपनी के एमडी पुनीत गोयनका को हटाने के लिए ईजीएम बुलाने की मांग की है. Zee ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि इसने बॉम्बे हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि Invesco और OFI Global China Fund की ओर ईजीएम बुलाने के लिए भेजे गए Requisition Notice को गैरकानूनी और अमान्य करार दे.

Zee Entertainment ने कल Invesco और Global China fund के शेयहोल्डरों की ईजीएम (EGM) बुलाने की मांग खारिज कर दी थी. जबकि NCLT की मुंबई बेंच ने 30 सितंबर 2021 की सुनवाई के दौरा Zee से कहा था कि वह ईजीएम बुलाने की Invesco की मांग पर विचार करे. Zee Entertainment ने कल कहा कि अलग-अलग कानूनों के तहत कंप्लांयस न होने और कंपनी के शेयरहोल्डर्स और स्टेकहोल्डर्स के हितों के मद्देनजर ईजीएम बुलाने की मांग खारिज कर दी गई है. ज़ी के बोर्ड के इस फैसले से Invesco के साथ इसकी कानूनी लड़ाई और तेज हो सकती है. इसका असर zee Entertainment और Sony Pictures Networks के मर्जर पर पड़ सकता है.

Zee ने ईजीएम बुलाने की Invesco की मांग खारिज की, कानूनी लड़ाई तेज हुई तो Sony में मर्जर होगा मुश्किल

Invesco के वकील ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान NCLT की बेंच से कहा था कि Zee Entertainment को जिस तरह से चलाया जा रहा है उससे शेयरहोल्डरों की बेहतरी नहीं हो सकती. हमें अपने निवेश के पूरी तरह डूब जाने की चिंता सता रही है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने कल एक सुनवाई में Zee Entertainment से कहा था कि कंपनी Invesco Developing Markets Fund और OFI Global China Fund LLC की मांग पर विचार करे और ईजीएम (EGM) बुलाने की तैयारी करे.

