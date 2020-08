जी एंटरटेनमेंट रेटिंग: ‘Buy’; जून तिमाही में विज्ञापन आय पर Covid-19 की पड़ी मार

Buy Rating on Zee Entertainment Stock: Covid-19 के चलते लॉकडाउन का असर इंडस्ट्री पर जमकर हुआ है. इससे जी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) भी अछूता नहीं रहा है. कोरोना वायरस महामारी की वजह से जून तिमाही में जी एंटरटेनमेंट की विज्ञापन आय सालाना आधार पर 65 फीसदी घटी है. घरेलू विज्ञापन रेवेन्यू में भी 66 फीसदी की कमी दर्ज हुई है. ब्रोकरेज हाउस इडेलवाइस का मानना है कि विज्ञापन रेवेन्यू पर लॉकडाउन के चलते असर से कंपनी का लाभ प्रभावित हुआ. लेकिन मजबूत मार्केट शेयर के चलते आगे जी इंटरटेनमेंट में ग्रोथ लौटने की उम्मीद है. ब्रोकरेज ने शेयर में 20 फीसदी ग्रोथ के साथ 230 रुपये का लक्ष्य दिया है.

जून तिमाही में डोमेस्टिक सब्सक्रिप्सन ग्रोथ मॉडरेट रही है. डिजिटल प्लेटफॉर्म ZEE5 का रेवेन्यू करीब 95 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि कंपनी का EBITDA और PAT उम्मीद के मुताबिक ही रहा है. आपरेटिंग कास्ट में सालाना आधार पर 16 फीसदी और अन्य खर्च में सालाना आधार पर 35 फीसदी कटौती के बाद भी एबिटडा सालाना आधार पर 67 फीसदी घटा है. एबिटडा मार्जिन 16 बेसिस प्वॉइंट घटकर 16.8 फीसदी रह गया है. PAT सालाना आधार पर 75% कम हुआ है.

ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का मैनजमेंट मजबूत है. आर गोपालन (इंडिपेंडेंट डायरेक्टर) कंपनी के नए बोर्ड चेयरमैन होंगे. 3 से 4 नए सदस्य इस वित्त वर्ष में बोर्ड में शामिल होंगे. कंपनी ने अपने आपरेटिंग कास्ट में कटौती की है. इसके अलावा कंपनी ने अन्य खर्चों में भी कटौती की है. कंवनी अपने मजबूत मार्केट शेयर के चलते जल्द दबाव से निकलने में सक्षम है.

ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि बुरा अब बीत चुका है. धीरे धीरे कंपनी लॉकडाउन के प्रभाव से बाहर आ रही है. विज्ञापन रेवेन्यू में सुधार होने लगा है. त्योहारी सीजन के चलते विज्ञापन आगे मैनजमेंट को और मजबूत करने पर कंपनी फोकस है, जिसका फायदा मिलेगा. बेहतर गवर्नेंस और वर्किंग कैपिटल की चिंता दूर करने के लिए मैनेजमेंट के फोकस का भी फायदा शेयर को होगा.

