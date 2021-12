RBI के नए पोर्टल के ज़रिए अब सीधे खरीदा जा सकेगा गोल्ड बांड, ऐसे होगा फायदा

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) को अब हाल ही में रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल से भी खरीदा जा सकेगा. आरबीआई ने हाल ही में रिटेल डायरेक्ट पोर्टल लॉन्च किया था. आरबीआई ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम 2021-22- सीरीज- VIII का सब्सक्रिप्शन अभी खुला हुआ है और इसे नए पोर्टल https://rbiretaildirect.org.in पर जाकर सब्सक्राइब किया जा सकता है.

अभी तक गोल्ड बांड को तमाम कमर्शियल बैंकों (स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(SHCIL), निर्धारित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जरिये ही बेचा जाता था. लेकिन अब खरीदारों के लिए आरबीआई का पोर्टल भी एक नया विकल्प बन गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने इस नए पोर्टल को लॉन्च किया था. इस पोर्टल पर जाकर कोई व्यक्ति सीधे ही ट्रेजरी बिलों, प्रतिभूतियों, सॉवरेन गोल्ड बांड और राज्य विकास ऋणों की खरीदारी कर सकता है. केंद्रीय बैंक की नई योजना के तहत खुदरा निवेशकों को ऑनलाइन आरडीजी खाता खोलने की सुविधा होगी. इन खातों को निवेशकों के बचत खातों से जोड़ा जा सकता है. रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाते का इस्तेमाल सरकारी प्रतिभूतियों के जारी होने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने और द्वितीयक बाजार गतिविधियों में शिरकत करने में किया जा सकता है.

