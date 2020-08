अमेजन, Google और Facebook जैसी कंपनियों में बन सकते हैं शेयरधारक, भारत में बैठे अमेरिकी बाजार में करें निवेश

Invest in Global Market: घरेलू निवेशकों को विदेशी शेयर बाजारों में सीधे निवेश करने की अनुमति मिले लंबा समय हो चुका है. अगर आप भी चाहें तो गूगल, अमेजन और फेसबुक जैसी शानदार कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं. डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट के कारण तो यह रिटर्न और भी ज्यादा शानदार हो रहा है. विदेशी बाजारों में निवेश धीरे धीरे और सुविधाजनक हो रहा है. इसी क्रम में एक्सिस बैंक की सहायक कंपनी एक्सिस स्कियोरिटीज ने ग्लोबल इंवेस्टिंग प्लेटफार्म लांच करने की घोषणा की है. अच्छी बात यह है कि भारतीय खुदरा निवेशक शून्य ब्रोकरेज फीस के साथ यूएस स्टॉक्स में ट्रांजेक्शन कर पाएंगे.

31 दिसंबर 2019 तक की बात करें तो वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने 1964 से 2019 तक निवेशकों को 20.3 फीसदी सालाना के हिसाब से रिटर्न दिया है. यहां तक कि जब 2008 में मंदी आई तो S&P 500 इंडेक्स 38 फीसदी से ज्यादा गिर गया, तो बर्कशायर सिर्फ 32 फीसदी नीचे आया.

गूगल का आईपीओ 2004 में आया था. कंपनी के आईपीओ की कीमत 85 डॉलर थी. अगर किसी ने तब पैसे लगाया होता ताम उसका पैसा आज की तारीख में 20 गुना हो चुका होता.

इसी तरह से सितंबर 2004 में 100 डॉलर की कीमत करीब 4600 रुपये थी. आज 100 डॉलर की कीमत करीब 7500 रुपये हो चुकी है. कारण है कि तब एक डॉलर की कीमत करीब 46 रुपये थी. आज यह बढ़कर 75 रुपये से ज्यादा हो गई है.

ग्लोबल इंवेस्टिंग प्लेटफार्म लांच करते हुए एक्सिस सिक्योरिटीज ने एमडी और सीईओ ने बी गोपकुमार ने कहा कि भारत में अंतरराष्ट्रीय निवेश में दिलचस्पी काफी बढ़ी है. खासकर टेक्नोलॉजी से जुड़े युवा इसमें बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसा करके निवेशक दुनिया के सबसे इनोवेटिव कंपनियों व बिजनेसेज के शेयरधारक बन सकते हैं.

विदेशी शेयरों में निवेश करके निवेशक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. निवेश में विविधता से बाजार का रिस्क भी कम होता है. यानी अगर एक बाजार में गिरावट आती है तो दूसरे बाजार की तेजी इसे बैलेंस कर सकती है. अमूमन सभी के सभी निवेश एक साथ नीचे नहीं जाते हैं. अगर दुनिया के एक हिस्से में शेयर बाजार अच्छा नहीं कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि दूसरे में भी यही बात लागू हो. इसी वजह से एक्सपर्ट भी अब अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा विदेशी शेयरों में निवेश की बात कहते हैं.

इंटरनेशनल फंडों के जरिए भी विदेशी शेयरों में पैसा लगाया जाता है. अगर 1 साल के दौरान इंटरनेशनल फंड के रिटर्न को देखें तो यह औसतन 19 फीसदी से ज्यादा है. जबकि घरेलू बाजार में लॉर्जकैप फंडों का रिटर्न 4.5 फीसदी और मल्टीकैप फंडों का रिटर्न 6.5 फीसदी सालाना ही रहा है. साफ है कि विदेशी बाजारों में शेयरों का प्रदर्शन बेहतर रहा.

ऐसा नहीं है कि विदेशी बाजारों में निवेश के लिए ज्यादा कैश की जरूरत होगी. इसे महज 1 डॉलर से भी शुरू किया जा सकता है. एक्सिस स्कियोरिटीज की ग्लोबल इंवेस्टिंग प्लेटफार्म

के जरिए निवेशक फ्रैक्शनल इंवेस्टिंग की सुविधा का लाभ उठा कर 1 से भी कम स्‍टॉक में निवेश कर सकता है. इससे ऊंची कीमतों वाले शेयर्स में न्‍यूनतम 1 डॉलर से निवेश शुरू कर सकते हैं. इस प्‍लेटफॉर्म के माध्‍यम से, ग्राहक 1,000 से अधिक स्‍टॉक्‍स व ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं.

वेस्टेड फाइनेंस के सह-संस्थापक और सीईओ वेस्टेड फाइनेंस विराम शाह के अनुसार ग्लोबल इंवेस्टिंग प्लेटफार्म जैसे प्रोडक्ट विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे. यह सीधे अमेरिकी शेयरों में निवेश के लिए निवेशकों को सक्षम बनाएगा.

