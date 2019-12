1 महीने में 44% टूट गया यस बैंक, फंड रेजिंग प्लान पर अनिश्चितता से निवेशक निराश

Yes Bank Stock: 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच करीब 164 फीसदी मजबूत होने वाले यस बैंक (Yes Bank) के शेयरों में फिर बड़ी गिरावट आने लगी है. फंड रेजिंग प्लान पर कुछ भी तय होने के चलते यस बेंक के निवेशक निराश हैं और लगातार इसमें बिकवाली कर रहे हैं. पिछले 1 महीने में शेयर में 44 फीसदी और पिछले 2 दिन में करीब 27 फीसदी गिरावट आ चुकी है. असल में यस बैंक की योजना करीब 200 करोड़ डॉलर फंड जुटाने की है, लेकिन इस बारे में कुछ साफ नहीं हो पा रहा है.

यस बैंक के बोर्ड की इसे लेकर मंगलवार को बैठक हुई थी. बैठक के बाद बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में बताया कि वह सिटैक्स होल्डिंग्स और सिटैक्स इनवेस्टमेंट ग्रुप के 50 करोड़ डॉलर के ऑफर पर विचार कर रही है. बोर्ड ने कहा है कि इस बारे में अगर रिजर्व बैंक से अनुमति मिल जाती है तो अगली बोर्ड मीटिंग में इसपर आखिरी फैसला लिया जाएगा.

वहीं, बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि कनाडा के अरबपति एरविन सिंह बराइच से 120 करोड़ डॉलर की फंडिंग लेने पर अभी विचार हो रहा है. बैंक कुछ दूसरे संस्थागत निवेशकों से भी फंड जुटाने का प्रयास कर रहा है. जबकि कल ऐसी खबरें आ रही थीं कि एरविन सिंह बराइच से फंड रेजिंग का प्लान कैंसल किया जा सकता है. मीडिया में ऐसी भी खबरें भी चल रही थीं कि राकेश झुनझुनवाला ने भी बैंक में निवेश करने से हाथ खींच लिया है. हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है.

फंड रेजिंग को लेकर कनफ्यूजन के बीच 2 दिनों में बैंक का शेयर 27 फीसदी टूट गया है. सोमवार यानी 9 दिसंबर को शेयर 56.2 रुपये पर बंद हुआ था. जबकि आज इसमें 17 फीसदी तक गिरावट रही और यह 40.70 रुपये के भाव पर आ गया. वहीं पिछले एक महीने की बात करें तो 11 नवबंर के बाद से शेयर में 44 फीसदी गिरावट रही है. जबकि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच शेयर 164 फीसदी मजबूत हुआ था. तब शेयर का भाव 29 रुपये से बढ़कर 76 रुपये के पार चला गया था.

