यस बैंक के निवेशक हुए मालामाल: 1 महीने में शेयर 164% चढ़ा, 12 हजार करोड़ बढ़ी दौलत

Yes Bank Stock Performance: यस बैंक के निवेशकों के लिए गुरूवार का दिन शानदार रहा है. यस बैंक के शेयर में आज 36 फीसदी तक तेजी देखी जा रही है. बैंक का शेयर आज 76.65 रुपये के भाव पर पहुंच गया. बुधवार को शेयर 56.80 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. असल में ऐसी रिपोर्ट आई है कि बैंक को हॉन्ग कॉन्ग की कंपनी से करीब 8520 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट ऑफर मिला है. इस खबर के बाद बैंक के शेयर को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ और शेयर में अच्छी खरीददारी देखी गई. वहीं, पिछले 1 माह में शेयर 164 फीसदी तक चढ़ चुका है.

इस महीने की बात करें तो 1 अक्टूबर को शेयर 29 रुपये पर था जो अब बढ़कर 76 के पार चला गया. यानी शेयर में करीब 164 फीसदी का इजाफा हो चुका है. वहीं, 1 अक्टूबर के बाद से मार्केट कैप में करीब 12000 करोड़ रुपये का इजाफा हो चुका है. 1 अक्टूबर को मार्केट कैप 7403 करोड़ रुपये के आस पास आ गया था.

ट्रेडिंग बेल्स के सीनियर एनालिस्ट संतोष मीना का कहना है कि यस बैंक के शेयर में आल टाइम लो 29 रुपये से अबतक 171 फीसदी तक तेजी आ चुकी है. आगे की बात करें तो शेयर को 79-81 के स्तर पर मजबूत रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो प्रीवियस QIP प्राइस के करीब है. स्टॉक में यहां से बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है. बल्कि आने वाले दिनों में यह करेक्ट होकर 60-55 रुपये तक आ सकता है. ऐसे में शॉर्ट टर्म की बजाए शेयर के लिए लंबी अवधि का लक्ष्य बनाना चाहिए.

यस बैंक ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि दूसरे भी कई इन्वेस्टर्स से निवेश को लेकर बात हो रही है. मल्टीपल इन्वेस्टर्स में यस बैंक में निवेश को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखाया है. इसमें विदेशी और घरेलू दोनों ही निवेशक शामिल हैं. वहीं, रिपोट्र है कि हांगकांग की कंपनी SPGP की ओर से 120 करोड़ डॉलर (करीब 8520 करोड़ रुपये) का इन्वेस्टमें ऑफर मिला है. वहीं, एक बड़ी कंपनी से यस बैंक को बाइडिंग ऑफर भी मिला है. इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आई है.

इसके पहले पिछले 3 अक्टूबर को यस बैंक में करीब 29 फीसदी की तेजी आ गई, जब यस बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर स्पष्टीकरण दिया था. बैंक ने बताया था कि क की वित्तीय हालत मजबूत है, आपरेटिंग मेट्रिक्स साउंड है और लिक्विडिटी की स्थिति जरूरी नियामक नियमों से अधिक है. इससे निवेशकों के मन में डर कुछ कम हुआ.

बैंक के शेयर में 36 फीसदी तेजी आने पर मार्केट कैप 19535 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है. बता दें कि 1 अक्टूबर को मार्केट कैप 7403 करोड़ रुपये के आस पास आ गया था. इसके पहले 20 अगस्त 2018 को यस बैंक के शेयर ने अपना ऑलटाइम हाई बनाया और 404 रुपये के भाव पर पहुंच गया. वहीं, 20 अगस्त 2019 को बैंक का मार्केट कैप 95000 करोड़ रुपये था. यानी अबतक इसमें करीब 75.5 हजार करोड़ की गिरावट आ चुकी है.

