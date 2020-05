Yes Bank Q4: यस बैंक पर कमजोर बिजनेस की मार! Q4 में 4000 करोड़ से ज्यादा घाटे का अनुमान

निजी क्षेत्र के यस बैंक को मार्च तिमाही में भारी भरकम घाटे का अनुमान जताया गया है. ब्रोकरेज हाउस की अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान यस बैंक को 4000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हो सकता है. बिजनेस में लगातार गिरावट और एनपीए के चलते हायर प्रोविजनिंग से बैंक को बड़ा घाटा हो सकता है. एक साल पहले की समान तिमाही में यस बैंक को करीब 1507 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. वहीं दिसंबर तिमाही में बैंक को रिकॉर्ड 18,559.6 करोड़ का घाटा हुआ था.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल के अुनसार मार्च तिमाही में हाई प्रोविजनिंग और बिजनेस में लगातार गिरावट से बैंक को भारी घाटा उठाना पड़ सकता है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि यस बैंक को भारी घाटा होने के चलते मार्च तिमाही में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की अर्निंग में 7 फीसदी गिरावट आ सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार यस बेंक का नेट इंटरेसट इनकम (NII) सालाना आधार पर करीब 67 फीसदी गिरकर 818 करोड़ के आस पास रह सकता है. बैंक को मार्च तिमाही में 188.5 करोड़ का आपरेटिंग लॉस हो सकता है. एक साल पहले की समान अवधि में बैंक को 1323 करोड़ का आपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था.

ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार मार्च तिमाही में बैंक को 4400 करोड़ का घाटा उठाना पड़ सकता है. ब्रोकरेज के अनुसार कमजोर लोन ग्रोथ की वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम में सालाना आधार पर 60 फीसदी की कमी आ सकती है. आउटस्टैंडिंग लोन में सालाना आधार पर 40 फीसदी गिरावट आ सकती है. कमजोर फी इनकम से रेवेन्यू पर भी दबाव बढ़ेगा.

इसी साल मार्च में सरकार ने यस बैंक का रेस्क्यू प्लान मंजूर किया था. प्लान के अनुसार एसबीआई आगे यस बैंक में 7250 करोड़ रुपये निवेश करेगा. यह बैंक की 49 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है. इस प्लान के तहत एसबीआई 10 रुपये प्रति शेयर के आधार पर कुल 725 करोड़ शेयर खरीदेगा. इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक और HDFC बैंक ने भी यस बैंक में 1 हजार करोड़ रुपये निवेश करने की योजना साफ कर दी है. एसबीआई के अलावा दूसरे इन्वेस्टर्स यस बैंक में 5000 करोड़ रुपये निवेश करेंगे. इस लिहाज से बैंक में कुल 12500 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है.

दिसबंर तिमाही में यस बैंक को 18,564 करोड़ रुपये का भारी भरकम घाटा हुआ था. बैड लोन की वजह से बैंक को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. एक साल पहले की समान अवधि में बैंक को 1001.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. बैंक का ग्रॉस NPA दिसंबर तिमाही में बढ़कर 18.87 फीसदी हो गया है जो एक साल पहले की समान अवधि में 2.10 फीसदी था. वहीं, पिछली तिमाही में यह 7.39 फीसदी था.

