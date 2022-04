Yes Bank Outlook: एक साल के रिकॉर्ड लेवल पर येस बैंक के शेयर,बेचकर निकल लें या मुनाफा कमाने का अभी भी है मौका?

Yes Bank Outlook: क्रेडिट रेटिंग बढ़ने के बाद येस बैंक के शेयरों में शानदार खरीदारी हो रही है और इसके भाव 52 हफ्ते के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं.

येस बैंक के शेयरों में अब गिरावट दिख रही है जबकि महज चार साल पहले यह चार सौ रुपये के करीब था.

Yes Bank Outlook: क्रेडिट रेटिंग बढ़ने के बाद येस बैंक के शेयरों में शानदार खरीदारी हो रही है और इसके भाव 52 हफ्ते के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं. येस बैंक के शेयरों में पिछले पांच दिनों में 24 फीसदी की शानदार तेजी आ चुकी है और अकेले आज ही इंट्रा-डे में इसके शेयर करीब 11 फीसदी मजबूत होकर एनएसई पर 16.25 रुपये के भाव पर पहुंच गए. यह पिछले एक साल का रिकॉर्ड स्तर है. मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी इसमें आगे भी कमाई का मौका दिख रहा है. रेटिंग एजेंसी Care Ratings ने बैंक की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है जिसके बाद इसके शेयरों में आज तेजी का शानदार रूझान दिखा. एक्सपर्ट ने दी सावधान रहने की सलाह

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च हेड डॉ रवि सिंह के मुताबिक येस बैंक के शेयर इंफ्रास्ट्रक्टर बॉन्ड की रेटिंग के अपग्रेड होने के चलते उछले हैं. यह स्टॉक अभी 18-20 रुपये के लेवल तक पहुंच सकता है. रवि सिंह के मुताबिक लोअर लेवल एंट्री इंवेस्टर्स मौजूदा भाव पर पोजिशन ले सकते हैं. हालांकि 20 रुपये के लेवल पर सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि यहां से इसमें फिसलन के आसार दिख रहे हैं. बैंक के इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग अपग्रेड

रेटिंग एजेंसी ने बैंक के 5 हजार करोड़ रुपये के बॉन्ड्स, 1059.70 करोड़ रुपये के लोअर टियर-2 बॉन्ड्स और 8900 करोड़ रुपये के टियर-2 बॉन्ड्स (बेसेल 3) की रेटिंग बीबीबी व पॉजिटिव आउटलुक से बीबीबी+ व पॉजिटिव आउटलुक कर दिया है. वहीं बैंक के 704.10 करोड़ रुपये के अपर टियर 2 बॉन्ड्स की रेटिंग को बीबी+ व पॉजिटिव आउटलुक से बढ़ाकर बीबीबी+व पॉजिटिव कर दिया है. बैंक के वित्तीय सेहत की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में तिमाही आधार पर शुद्ध मुनाफे में उछाल रही. सितंबर 2021 में बैंक को 22.55 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) हुआ था जबकि अगली ही तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2021 में बैंक का शुद्ध मुनाफा बढ़कर 26.64 करोड़ रुपये हो गया. Paytm Outlook: पेटीएम में निवेश पर 46% मुनाफे का शानदार मौका, आईपीओ प्राइस से 76% तक फिसलने के बाद अब तेजी का रूझान चार साल पहले 400 रुपये के करीब था शेयर

येस बैंक के शेयरों में अब गिरावट दिख रही है जबकि महज चार साल पहले यह चार सौ रुपये के करीब था. 20 अगस्त को यह 394 रुपये के भाव पर था लेकिन पिछले साल यह 10 रुपये के नीचे भी फिसल चुका था. बैंक में वित्तीय गड़बड़ी सामने आने के बाद इसके बुरे दिन शुरू हो गए जिसके चलते इसके भाव अर्श से फर्श पर गिर गए. इस प्रकार बचाया गया येस बैंक को

येस बैंक को डूबने से बचाने के लिए सरकार को आगे आने पड़ा और आरबीआई ने मार्च 2020 में बैंक का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर बैंक का पुनर्गठन किया. येस बैंक में एसबीआई ने 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी और फिर इसे कम कर 30 फीसदी किया और इस प्रकार येस बैंक बच सकी. येस बैंक के शेयरों में भारी बिकवाली से बचाने के लिए सरकार ने 13 मार्च को फैसला किया कि शेयरधारकों की 75 फीसदी होल्डिंग तीन साल के लिए लॉक रहेगी. हालांकि जिनके पास बैंक के 100 से कम शेयर थे, उन पर यह नियम नहीं लागू किया गया. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

