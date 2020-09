MSME अब YES BANK से भी ले सकेंगे 59 मिनट में 5 करोड़ तक का लोन, शुरू हुई सुविधा

‘PSB Loans in 59 Minutes’ पहल के साथ अब यस बैंक (YES BANK) भी जुड़ गया है. यानी अब MSMEs यस बैंक से भी 59 मिनट के अंदर क्विक और परेशानी रहित लोन ले सकते हैं. ‘PSB Loans in 59 Minutes’ को सिडबी की अगुवाई में पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) ने शुरू किया है. ‘PSB Loans in 59 Minutes’ पहल में शामिल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंकों से MSME 1 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपये तक के लोन की सैद्धांतिक मंजूरी 59 मिनट के अंदर पा सकते हैं.

इस पहल का मकसद MSME के लिए कारोबारी अवसरों को बढ़ाने में मदद करना है. इस वक्त चूंकि देश कोविड19 हालात से काफी हद तक प्रभावित हुआ है और धीरे-धीरे अनलॉक हो रहा है, यस बैंक ‘PSB Loans in 59 Minutes’ पहले से जुड़कर MSMEs को सहयोग उपलब्ध कराना चाहता है.

‘PSB Loans in 59 Minutes’ प्लेटफॉर्म एडवांस्ड एल्गोरिद्म्स के जरिए काम करता है. ये एल्गोरिद्म GST, इनकम टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट, फ्रॉड चेक, ब्यूरो चेक आदि से सीधे जानकारी लेती हैं और सूचनाओं की उच्चतम स्तर की सुरक्षा के साथ ऑटोमेटिक तरीके से लोन मंजूरी को लेकर ऑनलाइन फैसला होता है. आवेदनकर्ता द्वारा लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एल्गोरिद्म डेटा का विश्लेषण करती है और तय करती है कि कितना लोन अमाउंट मंजूर किया जाए. यह सब 59 मिनट के अंदर होता है. ‘PSB Loans in 59 Minutes’ प्लेटफॉर्म सीधे ‘क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) स्कीम से कनेक्ट होता है.

यस बैंक में रिटेल बैंकिंग के ग्लोबल हेड राजन पेंटल ने कहा कि MSMEs अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन हैं और बैंक के लिए प्राथमिकता वाला सेक्टर हैं. कोविड19 हालात में MSMEs को सहयोग देने के लिए यस बैंक ‘PSB Loans in 59 Minutes’ से जुड़कर खुश है. यस बैंक ने इनोवेटिव डिजिटल सॉल्युशंस भी लॉन्च किए हैं, जिनका मकसद MSME ग्राहकों को सुविधाजनक, क्विक और उनके लिए पूरी तरह से योग्य प्रॉडक्ट्स की विस्तृत रेंज की पेशकश करना है.

MSMEs और बिजनेस एंटरप्राइजेज को उनकी ऑपरेशनल लायबिलिटीज को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए यस बैंक एक विकल्प की पेशकश भी कर रहा है. इसके जरिए भारत सरकार द्वारा पेश की गई ECLGS स्कीम के तहत बकाया लोन के 20 फीसदी तक का लाभ उठा सकते हैं.

