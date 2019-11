Yes Bank: 2019 का वर्स्ट परफॉर्मर से बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मर में शामिल, 1 अक्टूबर के बाद कैसे बदले हालात

Yes Bank Stock Performance: साल 2019 में 1 अक्टूबर तक सेंसेक्स 30 में शामिल यस बैंक के शेयर का प्रदर्शन सबसे खराब रहा था. लेकिन 1 अक्टूबर के बाद से बात करें तो यस बैंक दुनिया में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल हो गया है. 1 अक्टूबर के बाद से शेयर में करीब 145 फीसदी की तेजी आ चुकी है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक यस बैंक इस दौरान ग्लोबल पियर्स में शामिल शेयरों में बिगेस्ट गेनर्स में शामिल हो गया है. बता दें कि 1 अक्टूबर को शेयर अपने रिकॉर्ड लो पर आ गया था.

1 अक्टूबर को यस बैंक का शेयर 29 रुपये के भाव पर आ गया था. इस साल की बात करें तो 1 जनवरी से अक्टूबर तक शेयर में करीब 83 फीसदी की गिरावट आई थी. 1 अक्टूबर तक इसमें अपने 52 हफ्तों के हाई 285.90 रुपये से करीब 90 फीसदी तक गिरावट आई थी. वहीं, अपने आल टाइम हाई 404 रुपये (20 अगस्त 2018) से यह शेयर 93 फीसदी तक टूट चुका था. लेकिन 1 अक्टूबर के बाद से शेयर में करीब 90 फीसदी तक तेजी आ चुकी है और शेयर 71 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों खबर आई थी कि राणा कपूर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं. वहीं, नए मैनेजमेंट ने बैंक में फ्रेश कैपिटल के साथ ही एनपीए कम करने का वादा किया. वहीं, यस बैंक में विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश को लेकर इंटरेस्ट दिखाए जाने को लेकर मीडिया में खबरें आई तो बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने बैंक में 0.5 फीसदी स्टेक खरीदा. इन वजहों से बैंक को लेकर सेंटीमेंट बेहतर हुआ.

पिछले दिनों यस बैंक के सीईओ रवनीत गिल ने जानकारी दी है कि बैंक को करीब 150 करोड़ डॉलर की बिड मिली है. उन्होंने बताया कि यह बिड उन्हें 8 इन्वेस्टर्स की तरफ से मिली है. उन्होंने यह भी कहा कि 150 करोड़ डॉलर की बिड के अलावा भी बहुत से इन्वेस्टर्स और फैमिली आफिसेज बैंक में निवेश को लेकर रूचि दिखा रहे हैं. बता दें कि पिछले हफ्ते भी यस बैंक ने कहा था कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स की ओर से उसे 120 करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट आफर मिला है. गिल ने कहा कि यस बैंक की 120 करोड़ डॉलर की पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को दिसंबर तक समाप्त करने और निदेशक मंडल में नए निवेशक को जगह देने की योजना है. उनका कहना है कि कुछ दिन में बैंक इसकर डिटेल की घोषणा कर सकता है.

बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला ने बीते हफ्ते यस बैंक के करीब 0.5 फीसदी शेयर खरीदने में 87 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इसके बाद से शेयर को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत बना. राकेश झुनझुनवाला देश के बड़े निवेशकों में शामिल हैं. उन्होंने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए बैंक में 1.29 करोड़ शेयर खरीदे, यह यस बैंक के स्टेक का करीब 0.5 फीसदी हिस्सा है. बैंक के प्रति शेयर की कीमत 67.1 रुपए थी, इन शेयरों की कुल कीमत 86.89 करोड़ रुपये थी. उनके स्अेक खरीदने के बाद से शेयर में तेजी का रुख है.

यस बैंक का मानना है कि उसके फंसे कर्ज की स्थिति बेहतर हो सकती है लेकिन कुछ कंपनियों को दिए ऋण से उसे नुकसान पहुंचा है. बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवनीत गिल ने कहा कि जिन झटकों ने बैंक को प्रभावित किया है, उनमें कैफे कॉफी डे, अल्टीको कैपिटल, सीजी पावर और कॉक्स एंड किंग्स कंपनियों को दिया कर्ज शामिल है.

