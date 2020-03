YES बैंक ग्राहकों को राहत, अब ऑनलाइन 2 लाख से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड बकाए का कर सकेंगे भुगतान

कैपिटल क्राइसिस के संकट में फंसे यस बैंक (Yes Bank) के ग्राहकों के लिए एक और राहत की खबर है. यस बैंक के ग्राहक अब अपने क्रेडिट कार्ड और कर्ज की किस्तों के बकाए का दो लाख रुपये से अधिक का भी भुगतान दूसरे बैंक से ऑनलाइन कर सकते हैं. यस बैंक ने बुधवार को ट्वीट के जरिये इसकी जानकारी दी. यस बैंक ने एक ही दिन पहले क्रेडिट कार्ड या कर्ज के बकाये के भुगतान के लिये अन्य बैंक के खातों से IMPS और NEFT की सुविधा दोबारा शुरू की थी. अब बैंक ने इस तरह के भुगतान के लिए RTGS सेवाएं भी शुरू कर दी हैं.

Inward RTGS services have been enabled. You can make payments towards YES BANK Credit Card dues and loan obligations from other bank accounts. Thank you for your co-operation. @RBI @FinMinIndia

आरटीजीएस के जरिये दो लाख रुपये से अधिक के भुगतान किये जा सकते हैं. एनईएफटी के जरिये दो लाख रुपये तक के भुगतान की ही सुविधा है. बैंक ने एक ट्वीट में कहा कि यस बैंक के बकायों के भुगतान के लिये आरटीजीएस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं. अब आप किसी दूसरे बैंक के खाते से यस बैंक के क्रेडिट कार्ड या कर्ज की बकाया किस्तों का भुगतान कर सकते हैं.

रिजर्व बैंक ने कुप्रबंधन के मद्देनजर यस बैंक का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है. इसके बाद 5 मार्च से 3 अप्रैल की अवधि तक के लिए यस बैंक के उपभोक्ताओं के ऊपर अधिकतम पचास हजार रुपये निकालने की सीमा लगा दी गई है. रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रण लिये जाने के बाद यस बैंक की ऑनलाइन लेन-देन की सेवाओं पर अस्थायी रोक लग गई थी. यस बैंक के खाते से ऑनलाइन भुगतान पर अभी भी रोक जारी है.

बुरी तरह पिटने के बाद Y% तES बैंक 424क उछला, एक दिन में निवेशकों ने कमाए 1900 करोड़

8 मार्च को भी बैंक ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने की अनुमति दी थी. हालांकि मंथली निकासी की लिमिट 50 हजार रुपये ही है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस हफ्ते निकासी की लिमिट हटाई जा सकती है. सोमवार को बैंक के नवनियुक्‍त प्रशासक प्रशांत कुमार ने कहा था कि बैंक पर लगी बंदिशें (मोरेटोरियम) को शनिवार तक हटाया जा सकता है. उन्‍होंने यह भी बताया कि बैंक अपने ग्राहकों के लिए सभी सेवाओं को बहाल करने की दिशा में बढ़ रहा है.

(Input: PTI)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.